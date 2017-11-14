Министры подчеркнули, что располагают доказательствами того, что государственные и частные группы на территории России, а также Венесуэлы в рамках масштабной кампании использовали Twitter, Facebook и другие социальные сети и сайты, чтобы продвигать сепаратистские идеи и воздействовать на общественное мнение в преддверии плебисцита, организованного 1 октября тогдашними каталонскими властями.
В частности, глава МИД Испании Альфонсо Дастис указал, что Мадрид обнаружил в соцсетях фейковые профили, половина которых обслуживалась из России, а 30 процентов — из Венесуэлы. По его словам, эти аккаунты были созданы для распространения информации, преувеличивавшей преимущества отделения Каталонии от Испании. Министр иностранных дел заявил, что поднял эту тему в диалоге с Кремлем. Глава испанского оборонного ведомства Мария Долорес де Коспедаль подчеркнула, что группы, о которых идет речь, пытаются добиться нестабильности в Европе, и что долг испанцев — придать огласке эту информацию.
Присутствовавший на встрече в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указал, что, согласно различным докладам, Россия произвела попытки вмешательства во внутренние политические процессы в нескольких странах. Альянс обвиняет Москву в применении стратегий информационной войны и дезинформации с целью разделить Запад и нарушить его единство в вопросе экономических санкций в отношении Кремля.
Ранее лидеры сепаратистского движения Каталонии отрицали влияние российской стороны на исход голосования. Москва также не признает какую-либо причастность к вмешательству в демократические процессы в Испании.
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