Мадрид сообщил о вмешательстве групп из РФ в ходе референдума об отделении Каталонии от Испании с целью дестабилизации испанского государства. С таким заявлением в понедельник, 13 ноября, в Брюсселе выступили министры обороны и иностранных дел этой страны.
© AFP / Scanpix

Министры подчеркнули, что располагают доказательствами того, что государственные и частные группы на территории России, а также Венесуэлы в рамках масштабной кампании использовали Twitter, Facebook и другие социальные сети и сайты, чтобы продвигать сепаратистские идеи и воздействовать на общественное мнение в преддверии плебисцита, организованного 1 октября тогдашними каталонскими властями.

В частности, глава МИД Испании Альфонсо Дастис указал, что Мадрид обнаружил в соцсетях фейковые профили, половина которых обслуживалась из России, а 30 процентов — из Венесуэлы. По его словам, эти аккаунты были созданы для распространения информации, преувеличивавшей преимущества отделения Каталонии от Испании. Министр иностранных дел заявил, что поднял эту тему в диалоге с Кремлем. Глава испанского оборонного ведомства Мария Долорес де Коспедаль подчеркнула, что группы, о которых идет речь, пытаются добиться нестабильности в Европе, и что долг испанцев — придать огласке эту информацию.

Присутствовавший на встрече в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указал, что, согласно различным докладам, Россия произвела попытки вмешательства во внутренние политические процессы в нескольких странах. Альянс обвиняет Москву в применении стратегий информационной войны и дезинформации с целью разделить Запад и нарушить его единство в вопросе экономических санкций в отношении Кремля.

Ранее лидеры сепаратистского движения Каталонии отрицали влияние российской стороны на исход голосования. Москва также не признает какую-либо причастность к вмешательству в демократические процессы в Испании.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

В мире

Трамп и Дутерте заявили о важности прав человека

Президенты США и Филиппин Дональд Трамп и Родриго...

Более 400 богатейших американцев попросили власти не снижать им налоги (1)

Более 400 миллионеров и миллиардеров, среди которых...

ЕС исключил FARC из списка террористических организаций

Европейский Союз исключил колумбийскую...

Оборонное сотрудничество в ЕС: как повысить эффективность, сэкономив

23 страны ЕС решили принять участие в PESCO - постоянном...

Число жертв землетрясения в Иране возросло до 445

В результате землетрясения магнитудой 7,3,...

TOP новостей

Исчезающая Литва: составлена карта - что будет через 5 лет (54)

3 миллиона жителей в Литве останутся лишь мечтой – в...

Премьер Литвы не видит угрозы в связи с ростом минимальной зарплаты (1)

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис утверждает, что в...

Семья Линаса Бальсиса: депутат находится под опекой врачей и семьи (1)

14 ноября утром семья депутата парламента Литвы Линаса...

Мэрия намерена объявить экстремальную ситуацию в связи с горой Гедиминаса на национальном уровне (6)

14 ноября состоится заседание Комиссии Вильнюсской...

Погода: перемены ждут почти каждый день (1)

После прохладного начала недели в Литве немного...