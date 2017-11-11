Российские хакеры вмешиваются в кризисную ситуацию в Каталонии, объявили власти в Мадриде. Вопрос будут обсуждать на встрече глав МИД стран Евросоюза 13 ноября.
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О российском воздействии говорили министр обороны Испании Мария Долорес де Коспедаль и представитель правительства Иньиго Мендес де Виго после очередного заседания кабинета министров 10 ноября.

Испанское правительство подтвердило, что "много сообщений и действий, которые были замечены в социальных сетях, поступали с территории России", цитирует слова де Коспедаль DW. По данным El Pais, хакеры публикуют фейковые или фальсифицированные новости, связанные с регионом Каталония и Испанией в целом.

Она указала, что речи о связях с российским правительством не идет. Кроме того, следы хакеров ведут также в Венесуэлу и другие страны, не входящие в ЕС. "В настоящее время мы выясняем это", - пояснила министр.

Глава МИД Испании в эфире радиостанции COPE также сообщил о "достаточно хорошо подтвержденных сообщениях", свидетельствующих о том, что группа российских хакеров работает над "дестабилизацией" ЕС.

В конце октября парламент Каталонии по итогам спорного референдума принял резолюцию об учреждении "каталонской республики как независимого и суверенного государства". Мадрид счел этот шаг нарушением конституции и распустил администрацию и парламент Каталонии.

Экс-глава каталонской администрации Карлес Пучдемон и другие бывшие представители местных властей были обвинены в мятеже.

С начала ноября восемь экс-членов регионального правительства находятся в предварительном заключении, а Пучдемон и еще четыре его соратника скрылись в Бельгии. Верховный суд Испании 3 ноября выдал европейский ордер на их арест. Бельгийский суд в течение 15 дней должен вынести решение по этому ордеру.

NEWSru.com
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