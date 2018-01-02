Об этом заявил министр экономики Испании Луис де Гиндос в интервью испанскому радио.

По его словам, убытки обусловлены замедлением экономики региона, возникшим после проведения не санкционированного центральными властями референдума 1 октября 2017 года.

В декабре, накануне проведения в Каталонии региональных выборов, власти в Мадриде предупреждали о том экономическом ущербе, который может нанести стране кампания по отделению региона.

Однако обнародованные в понедельник министром цифры превосходят даже самые пессимистические оценки.

По словам Луиса де Гиндоса, в четвертом квартале рост экономики Каталонии замедлился с 0,9% до 0,4%.

"Ранее экономический рост в Каталонии был выше, чем в Испании в целом; она была одним из локомотивов испанской экономики, - сказал он в радиоинтервью. - Однако в четвертом квартале, она превратилась в обузу".

В результате возникшей политической неопределенности более 3000 компаний уже вывели свои представительства за пределы Каталонии.

Вместо того чтобы разрешить кризис, декабрьские выборы, напротив, продемонстрировали примерное равенство сил сторонников и противников независимости региона, что лишь дает почву для дальнейшей конфронтации.

Сепаратисты получили 70 из 135 парламентских мест, что позволяет им сформировать новую администрацию, однако крупнейшая юнионистская фракция "Граждане" (Ciudadanos), набравшая 25% голосов (или 36 мандатов), указывает на несправедливости электорального законодательства, дающего возможность сепаратистам, получающим парламентские голоса в малонаселенных пунктах, вырваться вперед.

Смещенный со своего поста лидер Каталонии Карлес Пучдемон, находящийся в добровольном изгнании в Брюсселе, возглавляет одну из партий, ратующих за отделение. Содержащийся в мадридской тюрьме его бывший заместитель Ориол Жункерас возглавляет другую.

В интервью в понедельник министр экономики Испании призвал каталонских сепаратистов покончить с "односторонними мерами" и сконцентрироваться на основных нуждах жителей региона.