Председатель подкомиссии по повторному расследованию Смоленской Катастрофы Антони Мацеревич заявил, что последние исследования доказывают, что пассажиры и члены правительственного экипажа самолета ТУ-154 M погибли в результате взрыва, а не из-за столкновения с березой.

Антони Мацервич добавил, что технический отчет прошлого года стал поворотным моментом в определении причин аварии.

«Переломным оказался технический рапорт с прошлого года, в котором на основании изучения разброса тел и обломков самолета было сформулировано предположение, что самолет был уничтожен взрывом в воздухе. Результаты лабораторных исследований в Великобритании только подтверждают то, что нам известно с 2012 года», - отметил Антони Мацеревич.

Он добавил, что на обломках президентского самолета были обнаружены следы взрывчатки. Подкомиссия проанализировала исследования, проведенные в 2013 году Центральной судебно-медицинской лабораторией, и подтвердила наличие следов взрывчатых веществ на 107 из 215 отобранных проб. Эти исследования подтвердили результаты скрининга с 2012 года, которые, в свою очередь, в 2019 году были подтверждены результатами лабораторных испытаний, проведенных в Минобороны Великобритании.

Напомним, ровно 9 лет назад, 10 апреля 2010 года, в катастрофе польского президентского самолета ТУ-154М под Смоленском погибли 96 человек, в том числе президент Лех Качиньский.