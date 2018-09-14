Предприниматель Рати Церетели открыл магазин, где можно купить приспособления для курения марихуаны, сувениры и соответствующие аксессуары. Посетителей младше 21 года сюда не пускают.

"Я обычный законопослушный гражданин. А грузинские законы пока не дают возможность открывать полноценные кофешопы. Но надеюсь, что через какое-то время мы дойдем до такого уровня, когда человек сможет прийти сюда, например, после работы и отдохнуть. Так что мое дело зависит от государства, и я каждый день жду момента, когда смогу заработать в полную силу", – говорит Рати.

Сейчас в Грузии сложилась ситуация, которую многие здесь называют "правовым казусом". Несмотря на то, что купля-продажа марихуаны наказуема, ее потребление не считается нарушением закона.

Власти обещают исправить казус, а пока объявили о намерении выращивать и экспортировать коноплю.

"Если государство узаконит такой бизнес и вынесет коноплю на экспорт, то я уверен, что очень многие люди вернутся в пустеющие села. Это новая тема для Грузии, и у власти есть все рычаги и возможности, чтобы помочь фермерам заняться этим выгодным делом", – уверен Рати Церетели.

Представители власти обещают, что доход от этого занятия действительно будет очень солидным. Правда, конкретные цифры не называют. В правительстве заявляют, что к этому шагу подготовились тщательно, изучили пример ряда стран, успешно торгующих коноплей, например, Израиля и Канады.

"Это очень ответственное решение. Когда мы говорим о культивации конопли, то должны учитывать множество обстоятельств. Этот процесс будет регламентирован самым жестким образом, чтобы он не вышел за дозволенные рамки и не спровоцировал определенные риски. В этом деле мы заимствуем успешную практику ряда государств", – заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

"Рискуем превратиться в Афганистан"

Теперь соответствующий закон нужно провести через парламент. Но правящая партия "Грузинская мечта" уже столкнулась с жестким сопротивлением, причем не только со стороны оппозиции, но и внутри партии. Еще один противник правительственной инициативы – Грузинская православная церковь.

"Это большая ошибка. Может, власти таким образом думают о бюджете, но совсем не думают о национальной безопасности. Ни одно из наших силовых ведомств не пользуется таким доверием, чтобы им можно было без опасений поручить охрану этих плантаций. А потому мы рискуем превратиться в Афганистан или Колумбию", – говорит Якоб Якобашвили, епископ Бодбийский.

Приступить к рассмотрению законопроекта грузинский парламент намерен в ближайшие дни. В случае его утверждения конопля, как ожидается, станет одной из ведущих статей грузинского экспорта. Также это решение может еще больше приблизить Грузию к полной легализации марихуаны.