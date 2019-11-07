"Люди останутся без воздуха". Экс-сотрудник Boeing - о проблемах "Дримлайнеров"

По словам Джона Барнетта, который ссылается на результаты испытаний, до четверти установленных на "Дримлайнеры" кислородных систем могут не сработать, когда это будет необходимо.

Как заявил Барнетт, компания знала об этом, однако все равно устанавливала системы в процессе сборки лайнеров.

В Boeing обвинения экс-сотрудника отрицают и утверждают, что все самолеты компании производятся с соблюдением высочайших стандартов безопасности и качества.

Барнетт работал в Boeing 32 года и покинул компанию в 2017 году. С 2010 года он занимал должность менеджера по контролю качества на заводе в Южной Каролине. Это одно из двух предприятий, где собираются "Дримлайнеры".

Джон Барнетт участвовал в тестировании подачи кислорода в кислородные маски самолета. По его словам, проверка показала, что из 300 устройств не в порядке были 75. Он пытался довести эти сведения до руководства, но, как утверждает Барнетт, менеджеры Boeing не уделили этому вопросу должного внимания.

В 2017 году он пожаловался в Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), однако ему ответили, что Boeing уже работает над решением этой проблемы.

Компания Boeing считает заявления своего бывшего сотрудника безосновательными. Производитель признал, что в 2017 году действительно были обнаружены бракованные кислородные баллоны. Их сняли с производства и известили об этом поставщика.

Также представитель компании отметил, что каждое устройство подачи кислорода многократно тестируется и перед установкой в самолет, и после в ходе всего срока службы.

Без кислородных масок в случае резкого падения давления воздуха в салоне самолета на высоте 10 километров пассажиры и члены экипажа потеряют сознание в течение минуты. Дефицит кислорода может привести к повреждению головного мозга и даже к смерти.

Декомпрессия случается достаточно редко. Например, она может произойти из-за разгерметизации самолета. В апреле 2018 года такой случай произошел в США, когда у самолета Boeing 737 авиакомпании Southwest Airlines взорвался двигатель, и его обломок разбил иллюминатор.

Тогда погиб один пассажир, который сидел ближе всего к разбитому иллюминатору и которого фактически туда засосало. Но остальные выжили в условиях разгерметизации благодаря тому, что использовали кислородные маски.

Барнетт обвинил своего бывшего работодателя еще и в том, что в компании нарушалась производственная дисциплина, и это приводило к тому, что в производство поступали негодные детали.

По его словам, работникам завода в Южной Каролине, чтобы выполнить рабочий план, иногда приходилось устанавливать на самолетах бракованные детали, предназначенные на выброс. И по меньшей мере один такой случай произошел с ведома руководства. "Boeing South Carolina думает только о выполнении плана и расходах", - считает он. В компании эти обвинения также отвергли.

Сейчас Джон Барнетт судится с Boeing. Он обвиняет бывшего работодателя в очернении его имени и разрушении профессиональной карьеры, которые были вызваны вышеперечисленными обстоятельствами и из-за которых ему пришлось уйти с работы.

В компании утверждают, что Барнетт ушел добровольно и планировал этот уход достаточно долго. Также, по словам представителя Boeing, компания приветствует жалобы и замечания от своих сотрудников относительно процесса производства.

Барнетт - не единственный сотрудник Boeing, который поднимал подобные вопросы. В Федеральное управление гражданской авиации США поступали и другие жалобы от нынешних и бывших работников компании.

С Барнеттом солидарен, например, бывший инженер компании Адам Диксон, который работал на заводе Boeing в Вашингтоне. Он рассказал Би-би-си, что руководство оказывало давление на него и его подчиненных с целью выполнения производственного плана в ущерб качеству работы.

Жалобы от сотрудников дошли до конгресса США: конгрессмен Альбио Сайрес сообщил о письме, полученном от одного из менеджеров Boeing. В нем говорилось о нездоровой обстановке, которая царила на производстве модели 737 Max в течение долгого времени. По словам автора письма, такая обстановка неизбежно приводит к осознанным или неосознанным нарушениям трудовой дисциплины.

Компания Boeing заявила, что проводит тщательную проверку всех жалоб вместе с FAA. Также компания недавно заказала независимую оценку безопасности своего производства и по ее результатам объявила о том, что создаст специальный отдел, который будет заниматься вопросами безопасности, в том числе рассматривать жалобы со стороны сотрудников.

Полеты лайнеров семейства 737 Max были приостановлены по всему миру после двух катастроф - крушения "Боинга" Ethiopian Airlines в марте 2019 года и авиакатастрофы индонезийской компании Lion Air в октябре 2018 года. В ходе расследования были выявлены ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS).

Boeing пообещала устранить недочеты и пообещала, что после доработки программного обеспечения лайнеры семейства 737 MAX станут одними из самых безопасных на рынке.