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Шуточная Шнобелевская премия присуждается за бесполезные, курьезные и нетривиальные открытия. Президента Беларуси уже награждали Шнобелевской премией мира за запрет публичных аплодисментов.
Aliaksandro Lukašenkos interviu Rusijos propagandistams
Aliaksandro Lukašenkos interviu Rusijos propagandistams

Президент Беларуси Александр Лукашенко второй раз получил Шнобелевскую премию - шуточную награду, которую присуждают за сомнительные и абсурдные достижения и идеи. Церемония награждения состоялась вечером в четверг, 17 сентября, в Гарвардском университете в США.

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В 2020 году лауреатами премии в области медицинского образования стали президенты девяти стран, в том числе президенты Беларуси, России и США Александр Лукашенко, Владимир Путин и Дональд Трамп. Как указано в сообщении, выложенном на сайте оргкомитета премии, награда присуждается лидерам Беларуси, России, США, Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Турции и Туркменистана "за использование пандемии COVID-19, чтобы научить мир тому, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи".

Шнобелевская премия

Пародийная Шнобелевская (Антинобелевская) премия присуждается с 1991 года в 10 категориях за бесполезные, курьезные или нетривиальные открытия и достижения примерно за месяц до вручения Нобелевских премий. Часть номинаций совпадают с нобелевскими, остальные учреждаются каждый год отдельно. Награда была учреждена в 1991 году журналом "Анналы невероятных исследований".

Александр Лукашенко уже вторично удостаивается этой награды. В 2013 году он получил Шнобелевскую премию мира за "запрет публичных аплодисментов". Лукашенко тогда разделил эту награду с минской милицией, которая задержала по обвинению в нарушении этого запрета однорукого инвалида.

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