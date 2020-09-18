Президент Беларуси Александр Лукашенко второй раз получил Шнобелевскую премию - шуточную награду, которую присуждают за сомнительные и абсурдные достижения и идеи. Церемония награждения состоялась вечером в четверг, 17 сентября, в Гарвардском университете в США.

В 2020 году лауреатами премии в области медицинского образования стали президенты девяти стран, в том числе президенты Беларуси, России и США Александр Лукашенко, Владимир Путин и Дональд Трамп. Как указано в сообщении, выложенном на сайте оргкомитета премии, награда присуждается лидерам Беларуси, России, США, Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Турции и Туркменистана "за использование пандемии COVID-19, чтобы научить мир тому, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи".

Шнобелевская премия

Пародийная Шнобелевская (Антинобелевская) премия присуждается с 1991 года в 10 категориях за бесполезные, курьезные или нетривиальные открытия и достижения примерно за месяц до вручения Нобелевских премий. Часть номинаций совпадают с нобелевскими, остальные учреждаются каждый год отдельно. Награда была учреждена в 1991 году журналом "Анналы невероятных исследований".

Александр Лукашенко уже вторично удостаивается этой награды. В 2013 году он получил Шнобелевскую премию мира за "запрет публичных аплодисментов". Лукашенко тогда разделил эту награду с минской милицией, которая задержала по обвинению в нарушении этого запрета однорукого инвалида.