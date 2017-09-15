Об этом БЕЛТА сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.
По ее словам, Александр Лукашенко ознакомится с ходом учения на территории Беларуси. «Пока преждевременно говорить о конкретной дате и местах посещения. Данная информация будет озвучена позже», — сказала пресс-секретарь.
Наталья Эйсмонт также прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о том, что изначально ожидалось присутствие президента Беларуси в местах проведения учения на территории России, но теперь эти планы изменились. «Мы не рассматриваем этот вопрос именно в таком ракурсе. Конечно, в преддверии учения стороны вели консультации по различным каналам, согласовывали его подготовку, в том числе рассматривались варианты участия в этих мероприятиях на уровне глав государств. Однако изначально планировалось, что Александр Лукашенко примет участие в учении именно на территории Беларуси. Собственно, и официального приглашения главе белорусского государства приехать на это учение в Россию не поступало», — отметила пресс-секретарь.
Она пояснила, что такое решение обусловлено прежде всего тем, что в нынешнем году основная арена действий в ходе учения, включающая восемь полигонов и участков местности, находится на территории Беларуси, именно здесь задействованы основные силы и средства, в том числе российская составляющая.
«Как известно, подобные масштабные белорусско-российские учения проводятся раз в два года поочередно на территории каждой из стран. В этот раз в центре событий именно территория Беларуси, а все остальные эпизоды учений носят второстепенный характер. Поэтому естественно, что именно в нашей стране ожидалось и участие двух президентов. Кстати, в адрес президента России Владимира Путина было направлено приглашение, но на данный момент официального ответа на этот счет не поступало. Ждем», — заявила Наталья Эйсмонт.
Пресс-секретарь добавила, что, по имеющейся неофициальной информации, российская сторона прорабатывает другой формат участия президента России в учении «Запад-2017».
Наталья Эйсмонт подчеркнула, что независимо от формата участия российской стороны Александр Лукашенко однозначно будет присутствовать на учениях в Беларуси в один из предстоящих дней.
«Заявления в СМИ, о которых вы говорите, мы рассматриваем исключительно как инсинуации, и нам пока непонятно, с чем они связаны», — резюмировала пресс-секретарь.
По сообщениям российских СМИ, ппрезидент России Владимир Путин посетит российско-белорусские военные учения «Запад-2017» в Ленинградской области 18 сентября.
Напомним, 15 сентября газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на военно-дипломатический источник сообщила, что президент Беларуси пересмотрел свои планы и, скорее всего, не приедет на российский полигон для инспектирования учений «Запад-2017».
О том, что Путин и Лукашенко проинспектируют ход учений на одном из российских полигонов ранее сообщал Дмитрий Песков.
Путин и Лукашенко последний раз вместе наблюдали за маневрами в ходе учений «Запад-2013» — сначала в Гродненской области Беларуси, а затем в Калининградской области России.
Учения «Запад-2017» начались 14-го и продлятся до 20 сентября. В них задействованы 12 700 военнослужащих (из них около 10 тысяч — в Беларуси), 370 единиц бронетанковой техники, в том числе 140 танков, до 150 единиц артиллерии, более 40 самолетов и вертолетов.
Флагман британского флота "Куин Элизабет" дал течь (6)
Флагман королевских ВМС Британии, авианосец "Куин...
Пресса Британии: стратегии Запада в отношении РФ и кто остановит российских тролллей (8)
В обзоре британских газет от 18 декабря: Россия — угроза,...
США обвинили КНДР в атаке вируса-вымогателя WannaCry (6)
Администрация США заявила, что Пхеньян несет прямую...
Десятки крымско-татарских активистов оштрафованы за пикеты (12)
В Крыму массово выносят обвинительные приговоры по...
США блокировали резолюцию ООН о статусе Иерусалима (2)
США наложили вето на резолюцию ООН , фактически...
TOP новостей
С января имущество должны декларировать больше жителей Литвы (2)
Президент Литвы Даля Грибаускайте подписала...
Премьер Литвы: необоснованное повышение пенсий губительно (80)
Главное, что пенсии не будут снижаться ни при каких...
Министр обороны Литвы: размещение "Искандеров" в Калининградской области создает новую ситуацию и угрозу (81)
Размещение батальона НАТО в Литве - это и...
"З друкарні пана Марціна Кухты": белорусское слово литовского печатника (37)
Нынешняя ситуация, когда Вильнюс активно поддерживает...
Центробанк Литвы рассказал, как будем жить в следующем году (15)
Центробанк Литвы не меняет прогноз развития экономики...