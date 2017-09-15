Об этом БЕЛТА сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

По ее словам, Александр Лукашенко ознакомится с ходом учения на территории Беларуси. «Пока преждевременно говорить о конкретной дате и местах посещения. Данная информация будет озвучена позже», — сказала пресс-секретарь.

Наталья Эйсмонт также прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о том, что изначально ожидалось присутствие президента Беларуси в местах проведения учения на территории России, но теперь эти планы изменились. «Мы не рассматриваем этот вопрос именно в таком ракурсе. Конечно, в преддверии учения стороны вели консультации по различным каналам, согласовывали его подготовку, в том числе рассматривались варианты участия в этих мероприятиях на уровне глав государств. Однако изначально планировалось, что Александр Лукашенко примет участие в учении именно на территории Беларуси. Собственно, и официального приглашения главе белорусского государства приехать на это учение в Россию не поступало», — отметила пресс-секретарь.

Она пояснила, что такое решение обусловлено прежде всего тем, что в нынешнем году основная арена действий в ходе учения, включающая восемь полигонов и участков местности, находится на территории Беларуси, именно здесь задействованы основные силы и средства, в том числе российская составляющая.

«Как известно, подобные масштабные белорусско-российские учения проводятся раз в два года поочередно на территории каждой из стран. В этот раз в центре событий именно территория Беларуси, а все остальные эпизоды учений носят второстепенный характер. Поэтому естественно, что именно в нашей стране ожидалось и участие двух президентов. Кстати, в адрес президента России Владимира Путина было направлено приглашение, но на данный момент официального ответа на этот счет не поступало. Ждем», — заявила Наталья Эйсмонт.

Пресс-секретарь добавила, что, по имеющейся неофициальной информации, российская сторона прорабатывает другой формат участия президента России в учении «Запад-2017».

Наталья Эйсмонт подчеркнула, что независимо от формата участия российской стороны Александр Лукашенко однозначно будет присутствовать на учениях в Беларуси в один из предстоящих дней.

«Заявления в СМИ, о которых вы говорите, мы рассматриваем исключительно как инсинуации, и нам пока непонятно, с чем они связаны», — резюмировала пресс-секретарь.

По сообщениям российских СМИ, ппрезидент России Владимир Путин посетит российско-белорусские военные учения «Запад-2017» в Ленинградской области 18 сентября.

Напомним, 15 сентября газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на военно-дипломатический источник сообщила, что президент Беларуси пересмотрел свои планы и, скорее всего, не приедет на российский полигон для инспектирования учений «Запад-2017».

О том, что Путин и Лукашенко проинспектируют ход учений на одном из российских полигонов ранее сообщал Дмитрий Песков.

Путин и Лукашенко последний раз вместе наблюдали за маневрами в ходе учений «Запад-2013» — сначала в Гродненской области Беларуси, а затем в Калининградской области России.

Учения «Запад-2017» начались 14-го и продлятся до 20 сентября. В них задействованы 12 700 военнослужащих (из них около 10 тысяч — в Беларуси), 370 единиц бронетанковой техники, в том числе 140 танков, до 150 единиц артиллерии, более 40 самолетов и вертолетов.