"Не надо считать, что это катастрофа", — сказал президент на совещании по социально-экономическому развитию страны в 2019 году и подходам к дальнейшему развитию интеграционных направлений, имея в виду отсутствие договоренностей c Москвой.

"Если изберет руководство России такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор. Мы же их заставить не можем", — отметил глава Беларуси. В этой связи он еще раз призвал правительство искать другие надежные источники, которые позволят компенсировать потери, связанные с потерями белорусского бюджета из-за налогового маневра в России.

"Но хочу предупредить — о таких решениях, как перекладывание этих проблем на плечи наших людей, белорусов, даже не думайте, — предупредил Лукашенко. — Население не должно почувствовать никакого дополнительного бремени". Он подчеркнул, что заработать дополнительные 400 млн долларов для Беларуси не проблема. "По паритету покупательной способности, как сейчас принято считать, ВВП Беларуси — под 80 млрд долларов. Что тут за проблема? Нет такой", — отметил белорусский лидер

Как сообщалось, Лукашенко поручил правительству проработать вопрос об альтернативных вариантах поставки нефти через порты стран Балтии.

"Я уже давно ставил задачу, и нам надо ее решить: открыть альтернативную поставку нефти через прибалтийские порты. Если литовцы не согласны, то с латышами договориться и закупать эту нефть. Перерабатывать на Новополоцком нефтеперерабатывающем заводе и обеспечивать балтийские республики", — цитирует Лукашенко агентство БелТА. В этом году планируется закончить модернизацию двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов, после чего Беларусь сможет покупать нефть для последующей переработки не только у РФ.

Лукашенко отметил, что для стран Балтии это будет дешевле, чем сейчас, когда они покупают нефтепродукты по мировым ценам. "Этот вопрос у нас всегда в "горячем" резерве. "На сегодняшний день наиболее премиальна, конечно, российская нефть. Но из года в год она будет терять премиальность, приходить к мировой цене," — напомнил он.

В конце 2018 года Лукашенко и президент России Владимир Путин несколько раз проводили переговоры, темой которых была дальнейшая интеграция России и Беларуси, а также последствия налогового маневра в России.

Дело в том, что с 2019 по 2024 год в РФ планируется снижение экспортной пошлины до нуля. Беларусь настаивает на компенсации, так как из-за налогового маневра Минск будет покупать нефть у России по завышенной цене, что обернется потерями в 10 млрд долларов в последующие шесть лет. В ответ первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что налоговый маневр — внутреннее дело России, а Белоруссии ничего не обещали.