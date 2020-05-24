aA
Коронавирусом в мире заражены более 5,4 млн человек, более 340 тысяч – скончались. Выздоровели более 2,2 млн человек.
Lufthansa в июне запустит рейсы по 20 направлениям
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Немецкий авиаконцерн Lufthansa во второй половине июня собирается запустить рейсы из Франкфурта-на-Майне примерно по 20 направлениям, в том числе на Крит, Родос, Ибицу, в Венецию и Малагу. Об этом сообщает газета Bild am Sonntag со ссылкой на источники. Для выполнения рейсов используют 80 самолетов, которые сейчас простаивают из-за пандемии коронавируса.

С 1 июня Lufthansa, Swiss и Eurowings начнут использовать 160 самолетов из имеющихся у них 760. Ожидается, что действующие запреты на поездки отменят с середины июня.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Air Baltic и Wizz Air на следующей неделе начинают выполнять полеты в Таллин и Осло

В связи с постепенным снятием ограничений в...

Представитель правительства: продажа авиабилетов вовсе не означает наличие разрешения (4)

Продажа авиабилетов вовсе не означает, что самолет...

Правительсто примет решение о возобновлении полетов в Осло

Правительство Литвы в среду намерено разрешить...

TOP новостей

Ожелите: я и представить себе не могла, что так страшно быть человеком старше 60 лет (230)

Объявление на двери книжного магазина о том, что людям...

Здоровье детей резко ухудшается: какие ошибки совершают родители?

Хроническое воспаление щитовидной железы или диабет -...

Когда в Литве отзовут карантин: иммунитет должен выработаться у 60% жителей (65)

Несмотря на то, что условия карантина в Литве...

За сутки в Литве подтверждено 7 новых случаев коронавируса (56)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 7 новых случаев...

Торговые сети в Литве снижают цены: по какой причине (139)

Представители торговых сетей Norfa и Maximа сказали, что...

|Maža didelių žinių kaina