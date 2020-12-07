Lufthansa увольняет десятки тысяч сотрудников

Немецкий авиаконцерн Lufthansa до конца 2020 года уволит 29 тысяч сотрудников. Об этом сообщила официальный представитель компании в интервью газете Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 6 декабря. По ее словам, кроме прочего, авиаперевозчик расстанется с 20 тысячами сотрудников за рубежом. В результате штат Lufthansa сократится до 109 тысяч человек.

Массовые увольнения стали следствием пандемии коронавируса, во время которой резко упал спрос на пассажирские перевозки по всему миру. Ранее, 2 декабря, онлайн-издание airliners.de сообщило, что Еврокомиссия одобрила сделку по продаже компанией Lufthansa европейского сегмента кейтерингового дочернего предприятия LSG Sky Chefs швейцарской фирме Gategroup. Оставшуюся часть этой компании Lufthansa намеревается продать после окончания пандемии COVID-19, указывает издание. По данным агентства dpa, в европейском сегменте предприятия LSG Sky Chefs работают 10 тысяч сотрудников.

В 2021 году Lufthansa планирует продолжить сокращение штата и расстаться с 10 тысячами сотрудников в Германии.

Рост спроса на перелеты во время рождественских праздников

Между тем авиаперевозчик отмечает рост спроса на перелеты во время рождественских и новогодних праздников, указала представительница компании. При этом особенной популярностью пользуются такие направления, как Канарские острова Тенерифе и Фуэртевентура, а также города Кейптаун в ЮАР и Канкун в Мексике.

Чтобы спасти авиаконцерн от банкротства в результате финансовых потерь, ставших следствием пандемии коронавируса, германское государство летом текущего года выделило компании Lufthansa 9 млрд евро субсидий. Несмотря на это, по результатам трех кварталов 2020 года предприятие имело убытки в размере 5,6 млрд евро.