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Из 763 самолетов крупнейшей в ФРГ авиакомпании на земле останутся около 700. Lufthansa Cargo планирует временно использовать пассажирские самолеты для перевозки грузов.
Lufthansa из-за коронавируса сохранит лишь 5 процентов рейсов
© Reuters / Scanpix

Немецкий авиаконцерн Lufthansa из-за пандемии коронавируса SARS-CоV-2 еще сильнее сокращает объем авиаперевозок. До 19 апреля компания осуществит лишь около 5 процентов запланированных полетов, сообщила Lufthansa на презентации ежегодной отчетности во Франкфурте-на-Майне в четверг, 19 марта.

Из 763 самолетов, которыми располагает авиакомпания, около 700 останутся на земле. Рейсы на дальние расстояния будут осуществляться лишь из Франкфурта-на-Майне и трижды в неделю - из Цюриха силами швейцарской "дочки" Swiss. В Мюнхене будут задействованы лишь самолеты подразделения Cityline.

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Председатель правления Lufthansa Карстен Шпор (Carsten Spohr) отметил, что сейчас приоритетное значение имеет эвакуация немцев из-за границы. Он затруднился с прогнозами деловой активности на оставшуюся часть года. "Распространение коронавируса перевело в режим ЧС всю мировую экономику, включая и наше предприятие. Последствия сейчас никто не может предсказать. Чем дольше будет продолжаться этот кризис, тем более вероятно, что в будущем воздушный транспорт станет невозможным без государственной помощи", - констатировал Шпор.

Пассажирские самолеты для перевозки грузов

Карстен Шпор еще на прошлой неделе сообщал, что Lufthansa ведет переговоры с правительствами ФРГ, Австрии, Бельгии и Швейцарии о возможной помощи. В соседних с Германией странах Lufthansa представлена дочерними компаниями Austrian, Brussels и Swiss. Brussel в Бельгии, Austrian в Вене и Air Dolomiti в Италии уже приостановили регулярные авиаперевозки.

Между тем подразделение Lufthansa Cargo сохраняет объем грузовых перевозок в полном объеме. По сообщению компании, Lufthansa Cargo даже изучает возможность использования гражданских авиалайнеров концерна для транспортировки грузов. Речь идет о самолетах Boeing 747.

Deutsche Welle
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