Ложки раздают ученицам Кооперативной академии в Лидсе с инструкцией положить их в нижнее белье, если они подозревают, что их везут за границу для того, чтобы там заставить вступить в брак.
По замыслу руководства школы, при досмотре в аэропорту металлоискатель отреагирует на ложку, и когда подростка отведут в сторону, чтобы понять причину срабатывания детектора, девочка сможет приватно сообщить сотрудникам безопасности, что происходит.
Учительница Хариндер Каур говорит, что такие ложки могут спасти жизнь школьницам. По ее словам, 80% британских браков по принуждению заключаются за рубежом, в особенности во время летних каникул.
"В те шесть недель, что длятся летние каникулы, школа никак не контактирует с родителями, и у них появляется возможность уехать за границу, устроить свадьбу, а затем вернуться", — говорит она. "Мы таким образом даем знать подросткам, что они могут обратиться за помощью".
В 2014 году в Великобритании вступил в силу закон, согласно которому принуждение к браку стало уголовным преступлением. Родителям в таких случаях грозит до семи лет заключения.
В 2017 году правительственное подразделение по предотвращению насильственных браков зарегистрировало около 1200 подобных случае в Британии. По данным ведомства, чаще всего для принудительного брака девушек и женщин вывозят в Пакистан, Бангладеш, Индию и Сомали. Примерно в 30% случаев речь идет о подростках, не достигших 18-летнего возраста. В каждом шестом случае ребенку не больше 15 лет.
Ложка в трусах: как в школах Англии борются с браками по принуждению (6)
Школа на севере Англии борется с браками по принуждению...
На саммите НАТО глава Еврокомиссии Юнкер едва держался на ногах (9)
На саммите НАТО в Брюсселе пресса обратила внимание на...
Трамп: "брексит" Терезы Мэй убьет торговый договор с США (7)
Дональд Трамп заявил, что Великобритания , скорее...
Трамп отказался рвать отношения с Россией из-за инцидентов в Солсбери и Эймсбери (23)
Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается...
Западные СМИ: 15 странных поступков Трампа на встречах мировых лидеров
Корреспонденты издания Buzzfeed сочли странными многие...
TOP новостей
"Отличная работа! Хочу вас поздравить!": за что Трамп и Макрон благодарили президента Литвы? (136)
Саммит НАТО мог завершится крахом – говорили даже об...
"Мы никого не боимся": президент Литвы ответила прокремлевской "России 1" (301)
Президент Литвы Даля Грибаускайте на саммите НАТО в...
Мужчина попал в нелепую ситуацию: "Содра" считает несуществующий долг и пеню (15)
Клайпедчанин уже больше года не находит общего языка с...
Карбаускис рассказал, кому налог на автомобиль платить не придется (38)
Лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис сказал, что не...
Пациенты и фармацевты не знают, что делать с отозванными с рынка лекарствами (6)
После того как Государственная служба по контролю над...