Школа на севере Англии борется с браками по принуждению при помощи металлических ложек.
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Ложки раздают ученицам Кооперативной академии в Лидсе с инструкцией положить их в нижнее белье, если они подозревают, что их везут за границу для того, чтобы там заставить вступить в брак.

По замыслу руководства школы, при досмотре в аэропорту металлоискатель отреагирует на ложку, и когда подростка отведут в сторону, чтобы понять причину срабатывания детектора, девочка сможет приватно сообщить сотрудникам безопасности, что происходит.

Учительница Хариндер Каур говорит, что такие ложки могут спасти жизнь школьницам. По ее словам, 80% британских браков по принуждению заключаются за рубежом, в особенности во время летних каникул.

"В те шесть недель, что длятся летние каникулы, школа никак не контактирует с родителями, и у них появляется возможность уехать за границу, устроить свадьбу, а затем вернуться", — говорит она. "Мы таким образом даем знать подросткам, что они могут обратиться за помощью".

В 2014 году в Великобритании вступил в силу закон, согласно которому принуждение к браку стало уголовным преступлением. Родителям в таких случаях грозит до семи лет заключения.

В 2017 году правительственное подразделение по предотвращению насильственных браков зарегистрировало около 1200 подобных случае в Британии. По данным ведомства, чаще всего для принудительного брака девушек и женщин вывозят в Пакистан, Бангладеш, Индию и Сомали. Примерно в 30% случаев речь идет о подростках, не достигших 18-летнего возраста. В каждом шестом случае ребенку не больше 15 лет.

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