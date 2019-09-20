Брюссель не хочет вести переговоры о "Брекзите" непосредственно в ходе саммита ЕС в середине октября.
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Великобритания должна до конца сентября представить свои альтернативы имеющемуся соглашению с Брюсселем о "Брекзите", если хочет обсудить их с Евросоюзом. Об этом премьер-министр председательствующей в ЕС Финляндии Антти Ринне заявил 18 сентября по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

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Ринне, слова которого приводит финская медиакомпания Yle, отметил, что Париж и Хельсинки ожидают от Лондона предложений, сформулированных в письменном виде.

"Должно произойти нечто принципиальное, чтобы отсрочка была обоснована. Таков широкий консенсус среди 27 стран ЕС", - подчеркнул Ринне. Финляндия до конца года по ротации занимает председательство в Совете ЕС.

Британский министр прибудет в Брюссель для переговоров

Между тем французский дипломатический источник заявил агентству Reuters, что время для достижения договоренностей истекает, а ЕС не планирует вести переговоры непосредственно на саммите Евросоюза в середине октября.

На этом фоне представительница британского правительства заявила 19 сентября, что министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Стивен Баркли прибудет в Брюссель 20 сентября для консультаций.

Другой источник в бельгийской столице сообщил Reuters, что Лондон уже отреагировал на запрос европейских лидеров и в письменном виде направил соответствующие предложения об изменении условий сделки.

Затяжной "Брекзит"

Первоначально Великобритания планировала выйти из состава Евросоюза 29 марта, но к этому сроку так и не определилась с планом "Брекзита". В апреле 27 стран - членов ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе договорились предоставить Лондону отсрочку до 31 октября.

Новый глава правительства Борис Джонсон неоднократно объявлял о намерении реализовать "Брекзит" к этому сроку при любых обстоятельствах, в том числе и без соглашения с Брюсселем.

Ранее британский парламент принял закон не позволяющий жесткий "Брекзит". Согласно закону, если к концу октября не удастся согласовать соглашение о "Брекзит" с ЕС, то Джонсон должен будет попросить у Брюсселя отсрочку в три месяца.

Deutsche Welle
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