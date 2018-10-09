Уровень моря может вырасти на 40 сантиметров и больше, если в результате глобального потепления температура увеличится более чем на 1,5 градуса выше доиндустриального уровня, сообщается в докладе организации "Христианская помощь".

По словам экспертов, из-за подобных климатических изменений уже существующие в ряде крупных городов проблемы, в частности, оседание почвы и плохое планирование, лишь усугубятся.

В документе сказано, что сейчас власти Лондона вынуждены все чаще прибегать к использованию Барьера Темзы — основной защите города от наводнений. Если в 1984 году, когда плотину только построили, ее планировали использовать не чаще трех раз в год, то к настоящему времени она используется около шести-семи раз в год.

Летом этого года ученые Открытого университета и Шеффилдского университета в Великобритании сообщили, что даже при соблюдении Парижского соглашения, согласно которому средняя температура на Земле не должна повыситься больше чем на 1,5 градуса, изменения климата остаются опасными для ряда уязвимых регионов, включая Арктику и области муссонов.

Ранее на YouTube-канал RealLifeLore спрогнозировали, что уменьшение периода полного вращения Земли вокруг своей оси приведет к тому, что центробежная сила вызовет прилив воды от полюсов к экватору, вследствие чего уровень океана в районе него повысится на сто метров. Это спровоцирует затопление Индонезии и северной части Южной Америки, а также разделение Африки на две части.

По оценкам ученых, если климат Земли потеплеет на два градуса, то начнутся непредсказуемые изменения системы атмосферной циркуляции. Будет происходить интенсивное таяние ледников, что приведет, в свою очередь, к повышению уровня моря. Согласно расчетам, к 2100 году произойдет затопление прибрежных мегаполисов, а также исчезнут некоторые населенные острова, в том числе Мальдивы.