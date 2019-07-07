Эти средства будут перечислены на протяжении трех лет в Фонд предотвращения конфликтов, содействия стабильности и безопасности (Conflict, Stability and Security Fund, CSSF), добавил дипломат.
Всего же на поддержку независимых СМИ в Восточной Европе и Центральной Азии планируется выделить 100 млн фунтов стерлингов на протяжении пяти лет, указывается в сообщении МИД Великобритании.
Хант назвал Великобританию "мировым лидером по выявлению дезинформации"
Ссылаясь на данные неправительственной организации Freedom House, Хант отметил, что только десять процентов населения в мире сегодня имеют доступ к свободным СМИ. "В то же время дезинформация и "фейк ньюз" подрывают стабильность общества в ряде стран", - добавил дипломат. "Вклад, о котором мы сообщили сегодня, будет использоваться для поддержки журналистов, работающих в странах, где наиболее распространены репрессии", - подчеркнул Хант.
По словам политика, после отравления в Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии при помощи нервно-паралитического вещества типа "Новичок" Великобритания "стала мировым лидером в области раскрытия дезинформации". Недавно власти страны запустили специальную тренировочную программу для членов правительства и представителей общественности по распознаванию ложной информации в СМИ и работе с ней.
Глобальная конференция по свободе СМИ в Лондоне
С 10 по 11 июля в Лондоне состоится Глобальная конференция по свободе СМИ (Global Conference for Media Freedom), которую Великобритания организует совместно с Канадой. Ожидается, что в ней примут участие представители 100 государств и международных организаций, в том числе 60 участников в ранге министра, а также около тысячи журналистов, ученых и представителей гражданского общества.
2 июля представитель британского МИД Тарик Ахмад сообщил, что Великобритания собирается выделить 9 млн фунтов стерлингов для поддержания независимых СМИ в Украине.
На выборах в парламент Греции лидирует консервативная оппозиционная партия
Партия СИРИЗА премьер-министра Греции Алексиса...
Boeing потерял первых покупателей самолетов 737 Max (1)
"Дочка" Saudi Arabian Airlines - лоукостер Flyadeal - полностью...
В ОБСЕ одобрили проект резолюции об энергетической безопасности Европы
Газопроводы "Северный поток - 2" и "Турецкий поток"...
Ирак начал крупную операцию против "Исламского государства"
В декабре 2017 года Багдад объявил о победе над...
Во Франкфурте-на-Майне из-за бомбы времен войны эвакуированы тысячи людей
Для операции по обезвреживанию 500-килограммовой бомбы,...
TOP новостей
Оказавшийся в праздничной программе LRT фильм оскорбил общественность LRT ошибку признаёт (131)
В субботу, 6 июля, Литва отмечала День коронации...
У легендарного столичного кафе – новый хозяин: в Вильнюс приходит известный семейный ресторан (43)
Компания Gaminčiau ir gaminčiau ("Готовил бы и готовил"),...
Любовь к охоте стала бизнесом: в Варенском районе житель Вильнюса устроил стрельбище (1)
Житель Вильнюса Видмантас Балке лишь несколько...
Пограничники для охраны государственной границы Литвы начали использовать антидроновые устройства (5)
Служба охраны государственной границы Литвы для...