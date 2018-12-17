Об этом в эфире телеканала Sky News рассказал министр образования Дамиан Хиндс. По данным газеты The Times, большинство членов правительства Великобритании считают нежизнеспособным соглашение, которого достигли премьер-министр Тереза Мэй и лидеры Евросоюза.
© Reuters / Scanpix

Более того, в британском кабмине открыто обсуждается вариант проведения нового плебисцита, утверждает издание. Эту идею в той или иной степени поддерживают пять министров, в том числе глава Минфина Филип Хаммонд и министр труда и по делам пенсий Эмбер Радд.

Министр образования Соединенного Королевства Дамиан Хиндс в эфире телеканала Sky News в воскресенье опроверг эту информацию. По его словам, правительство Великобритании не обсуждало и не обсуждает идею проведения второго референдума по вопросу выхода страны из Евросоюза, передает ТАСС.

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Отвечая на вопрос, ведутся ли в британском кабинете министров подобные дискуссии, он сказал: "Нет. Политика правительства не может быть яснее: мы здесь, чтобы действовать в соответствии с волей британского народа, которая была четко выражена в ходе референдума".

Хиндс заявил, что второй референдум по Brexit лишь способствовал бы усилению общественных противоречий.

"У нас уже был референдум, у нас есть результаты голосования народа, и теперь нам надо реализовать их", - сказал он.

Премьер-министр страны Тереза Мэй неоднократно заявляла, что исключает возможность проведения повторного референдума по Brexit.

Референдум по вопросу выхода Соединенного Королевства из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. На нем победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции.

По результатам опубликованного в середине ноября опроса телеканала Sky News, 54% британцев хотели бы, что Великобритания осталась в составе ЕС.

NEWSru.com
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