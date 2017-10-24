Автором запроса выступил председатель парламентского комитета по цифровым технологиям, культуре, медиа и спорту Дамиан Коллинз, передало во вторник, 24 октября, агентство Reuters.
Документ направлен в рамках расследования, призванного выявить источники возможного распространения фейковой информации в соцсетях.
"Это расследование будет отчасти сконцентрировано на роли иностранных агентов, которые злоупотребляют такими платформами, как ваша, и вмешиваются в политический дискурс других государств", - пояснил Коллинз.
Данные о рекламном контенте и количестве просмотров
В числе запрошенных данных - информация о рекламном контенте, имеющем отношение к зарегистрированным в России аккаунтам, а также обо всех страницах, созданных с использованием этих учетных записей, об их целевых группах и количестве просмотров.
Ранее, по словам Коллинза, с просьбой к руководству Facebook о предоставлении соответствующей информации применительно к выборам президента США уже обращались американские законодатели, включая членов сенатского комитета по разведке.
В мае британский министр иностранных дел Борис Джонсон в интервью газете The Telegraph выразил уверенность, что Россия вмешивалась в выборы в США, во Франции и на Балканах. С помощью таких действий Москва стремится "подорвать веру в демократию в целом и дискредитировать демократический процесс", полагает глава МИД Великобритании.
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