Лондон пригрозил Ирану серьезными последствиями в случае, если Тегеран в ближайшее время не освободит британский нефтяной танкер, задержанный иранскими военными в пятницу в Ормузском проливе. "Мы совершенно четко заявили, что, если ситуация в скором времени не разрешится, она будет иметь очень серьезные последствия", — подчеркнул вечером в пятницу, 19 июля, глава МИД Великобритании Джереми Хант в эфире телеканала SkyNews.

При этом Хант отметил, что речь не идет о военном вмешательстве: "Мы ищем дипломатические пути выхода из ситуации". По словам главы британской дипломатии, он уже обсудил данный инцидент с госсекретарем США Майком Помпео. Попытки созвониться с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, напротив, до сих пор остались безуспешными, сообщил Хант.

Британия рекомендует своим судам отказаться от маршрутов через Ормузский пролив



По итогам экстренного совещания чрезвычайного комитета COBRA (Cabinet Office Briefung Room A), которое Джереми Хант созвал в тот же день, чтобы обсудить возможности оказания помощи задержанному Ираном танкеру, представитель британского правительства заявила журналистам в ночь на субботу, что Лондон по-прежнему обеспокоен "неприемлемыми действиями Ирана, которые представляют собой явный вызов международной свободе судоходства", и рекомендует британским судам временно отказаться от маршрутов в этой акватории.

"Мы продолжаем поддерживать контакт с нашими международными партнерами и планируем дальнейшие встречи в выходные дни", — добавила представитель правительства.

Шедший под британским флагом нефтяной танкер Stena Impero, принадлежащий шведской компания Stena Bulk, был задержан в пятницу Корпусом стражей исламской революции (КСИР) по обвинению в нарушении международных правил судоходства. Второй танкер, о задержании которого сообщалось в тот же день, шедший под флагом Либерии Mesdar был вскоре отпущен Ираном и продолжил свой путь.

По информации компании-владельца танкера Stena Impero, установить связь с танкером пока не удалось и он больше не находится под контролем экипажа.

Задержанный Ираном танкер Stena Impero отбуксирован в порт Бендер-Аббас



Власти Ирана заявили, что танкер столкнулся с рыболовным судном и проигнорировал его сигнал бедствия. Stena Impero находится в Бендер-Аббасе. Экипаж останется на борту до окончания расследования.

Британский нефтяной танкер Stena Impero, задержанный в Иране, отбуксирован в иранский порт Бендер-Аббас. Все 23 члена экипажа останутся на борту до окончания расследования, сообщил представитель портовых властей иранской провинции Хормозган в субботу, 20 июля. Ранее стало известно, что на борту корабля находятся трое россиян. В состав экипажа входят также граждане Латвии, Индии и Филиппин.

Представитель Ирана добавил, что шедший под британским флагом Stena Impero столкнулся с рыболовецким судном, а перед этим проигнорировал сигнал бедствия, который послали рыбаки.