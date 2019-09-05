Граждане этих государств получат возможность запросить в Соединенном Королевстве вид на жительство сроком на три года. И они, и их ближайшие родственники смогут подать такую заявку онлайн.
Предполагается, что новые правила вступят в силу с момента "жесткого Брекзита" до конца 2020 года и коснутся только тех, кто собирается длительно жить и работать в Великобритании. Цель этих норм - регулировать приток трудовых мигрантов, а также усилить контроль на границе, заявляет правительство.
В тот же день Палата общин британского парламента заблокировала "жесткий Брекзит", а затем отвергла идею премьер-министра Бориса Джонсона провести досрочные выборы в стране.
Суд в Украине освободил ключевого фигуранта дела MH17 Цемаха Дополняется (15)
Апелляционный суд Киева освободил из-под стражи...
В интернете нашли базу с телефонами 420 млн пользователей Facebook (1)
В сети обнаружили базу данных с номерами телефонов...
Лондон представил новые правила для мигрантов из Европы после "жесткого Брекзита"
Правительство Великобритании в среду , 4 сентября,...
Зеленский меняет конституцию Украины. Что за этим стоит? (5)
На протяжении одного дня, во вторник 3 сентября,...
Рак стал основной причиной смерти в богатых странах (1)
Больше всего людей в мире по-прежнему умирают в...
TOP новостей
Талоны - "вагнорки" - "зверушки", лит и "не в деньгах счастье": новая серия "Мы из 90-х" Как советский рубль талонами обманули (1)
Третья серия документального сериала DELFI "Мы из 90-х"...
Прогноз литовских фермеров: овощи будут по карману не всем (2)
Природные аномалии уже несколько лет загоняют в угол...
Суд в Украине освободил ключевого фигуранта дела MH17 Цемаха (15)
Апелляционный суд Киева освободил из-под стражи...
Экономист: предложения президента - это государство грусти, а не благосостояния (12)
Президент Литвы Гитанас Науседа предложил давать...
Шокирующий эксперимент: лишь 1 из 10 прохожих остановит бегущих на красный свет детей (11)
В центре Вильнюса в течение 9 ч. работали скрытые...