Правительство Великобритании в среду, 4 сентября, опубликовало новые правила для мигрантов из стран Евросоюза, а также из Исландии, Норвегии, Швейцарии и Лихтенштейна.
© DELFI / Orestas Gurevičius

Граждане этих государств получат возможность запросить в Соединенном Королевстве вид на жительство сроком на три года. И они, и их ближайшие родственники смогут подать такую заявку онлайн.

Предполагается, что новые правила вступят в силу с момента "жесткого Брекзита" до конца 2020 года и коснутся только тех, кто собирается длительно жить и работать в Великобритании. Цель этих норм - регулировать приток трудовых мигрантов, а также усилить контроль на границе, заявляет правительство.

В тот же день Палата общин британского парламента заблокировала "жесткий Брекзит", а затем отвергла идею премьер-министра Бориса Джонсона провести досрочные выборы в стране.

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Палата общин британского парламента заблокировала "жесткий Брекзит"

В поддержку нового закона высказались 327 депутата,...

Меркель заявила о готовности Германии к "Брекзиту" без договора (3)

Ангела Меркель намерена до последнего искать решения...

The Sunday Times: Жесткий "Брекзит" чреват дефицитом еды, топлива и лекарств (1)

В распоряжение британского издания попало секретное...

В мире

Суд в Украине освободил ключевого фигуранта дела MH17 Цемаха Дополняется (15)

Апелляционный суд Киева освободил из-под стражи...

В интернете нашли базу с телефонами 420 млн пользователей Facebook (1)

В сети обнаружили базу данных с номерами телефонов...

Лондон представил новые правила для мигрантов из Европы после "жесткого Брекзита"

Правительство Великобритании в среду , 4 сентября,...

Зеленский меняет конституцию Украины. Что за этим стоит? (5)

На протяжении одного дня, во вторник 3 сентября,...

Рак стал основной причиной смерти в богатых странах (1)

Больше всего людей в мире по-прежнему умирают в...

TOP новостей

Талоны - "вагнорки" - "зверушки", лит и "не в деньгах счастье": новая серия "Мы из 90-х" Как советский рубль талонами обманули (1)

Третья серия документального сериала DELFI "Мы из 90-х"...

Прогноз литовских фермеров: овощи будут по карману не всем (2)

Природные аномалии уже несколько лет загоняют в угол...

Суд в Украине освободил ключевого фигуранта дела MH17 Цемаха (15)

Апелляционный суд Киева освободил из-под стражи...

Nerijus Mačiulis Skirmantas Malinauskas, Nerijus Mačiulis Arnas Mazėtis, Skirmantas Malinauskas, Nerijus Mačiulis

Экономист: предложения президента - это государство грусти, а не благосостояния (12)

Президент Литвы Гитанас Науседа предложил давать...

Шокирующий эксперимент: лишь 1 из 10 прохожих остановит бегущих на красный свет детей (11)

В центре Вильнюса в течение 9 ч. работали скрытые...