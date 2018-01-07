Либерализация визового режима со стороны британского правительства для граждан Украины пока не представляется возможной. Такое мнение в субботу, 6 января, высказала посол Великобритании Джудит Гоф в интервью изданию "Новое время".

В качестве одной из причин называется недавний инцидент, когда украинский паспорт был обнаружен у гражданина другого государства, который осуществил покушение на чеченских добровольцев украинской армии.

"Мы теперь ожидаем надлежащего расследования этого факта, чтобы убедиться в том, что процесс выдачи виз в Украине защищен и безопасен. Поскольку в ином случае либерализация угрожает уже Великобритании и безопасности ее граждан", - приводит издание слова Джудит Гоф.

В начале декабря 2017 года стало известно, что в Евросоюзе недовольны ходом антикоррупционных реформ на территории Украины. В Брюсселе даже пригрозили приостановить безвизовый режим с ЕС.