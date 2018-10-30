"Режим экономии" для Лондона закончится после выхода Великобритании из состава Евросоюза ("Брекзита"). Об этом сообщил министр финансов страны Филип Хаммонд, представляя в понедельник, 29 октября, проект бюджета в Палате общин британского парламента. По его словам, Соединенное Королевство находится "на поворотном моменте в истории".
© Reuters / Scanpix

Хаммонд особо выделил денежные вливания в государственную систему здравоохранения и оборонный сектор, которые предполагает этот проект. Голосование депутатов нижней палаты по предложенному бюджету запланировано на 1 ноября.

Кроме того, Великобритания повысила до 1,6 процента прогноз роста ее ВВП на 2019 год. В следующие два года ВВП Соединенного Королевства будет увеличиваться на 1,4 процента ежегодно, добавил Филип Хаммонд.

Статьи по теме:
Евросоюз не согласился на "брексит" по плану Терезы Мэй  (5)
Мэр Лондона призвал провести новый референдум о "брексите"  (5)

Лондон скорректировал прогноз и по дефициту бюджета. В частности, в 2018-19 финансовом году британское правительство ожидает дефицит в размере 25,5 млрд фунтов стерлингов вместо предполагаемых ранее 37,1 млрд.

Соглашение по "Брекзиту"

Великобритания планирует выйти из состава ЕС в марте 2019 года. Брюссель и Лондон в настоящее время работают над соглашением, регулирующим порядок "Брекзита". Эти переговоры должны быть завершены до конца октября, чтобы дать время парламентам обеих сторон ратифицировать согласованный документ.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

"Еще не поздно спасти "брексит". Борис Джонсон попрощался с креслом министра и нашел новую работу (7)

Выступая 18 июля в палате общин британского парламента с...

В мире

Дастаёр, садавар и лашкарёр: в Таджикистане ищут альтернативы русским воинским званиям (2)

В Таджикистане решили найти альтернативы воинским...

В Германии намечается смена власти (2)

Канцлер ФРГ Ангела Меркель ( Angela Merkel ) объявила о своем...

Российские вирусы внедряются в компьютеры правительства США благодаря госслужащим, смотрящим порно (4)

"Хотите внедрить вредоносное ПО в компьютерные системы...

На месте крушения Boeing 737 в Индонезии обнаружили фрагменты тел погибших

Boeing 737 индонезийского лоукостера авиалинии Lion Air...

СМИ: Тайная полиция Чехословакии следила за Трампом (1)

Тайная полиция в коммунистической Чехословакии завела...

TOP новостей

Цены на похоронные услуги в Литве: могут понадобиться тысячи евро (8)

Нередко говорят, что похороны в Литве – роскошь. И в...

Без ведома пациентов меняются семейные врачи: после Нового года ожидают изменения (3)

Жительница Вильнюса Сольвейга пришла в поликлинику,...

Из аэропортов Литвы – 8 новых направлений (1)

Управляющая тремя аэропортами Литвы компания Lietuvos oro...

Бассейн в Лаздинай снесли, но работники остались – зарплаты платили год (13)

Летом прошлого года, когда снесли бассейн в Лаздинай, не...

 

Сотрудничество между Литвой и Польшей в области обороны и энергетики не ускользает от кремлевской пропаганды (96)

В публичном пространстве всё чаще наблюдаются попытки...