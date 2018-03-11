Великобритания планирует обсудить ситуацию с отравлением в Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля со своими союзниками по Североатлантическому альянсу. Об этом в субботу, 10 марта, сообщил парламентский заместитель министра обороны Тобиас Эллвуд.

"Нам не следует опережать события, мы должны дать обоснованный ответ. Будем обсуждать это с нашими партнерами по НАТО, - указал он. - Возникает ряд серьезных вопросов - в частности, как противостоять негласной и зловредной атаке, нанесенной специально, чтобы посеять хаос в нашем обществе".

Британия грозит виновникам "влиятельными союзниками"

Как уточняет британская газета The Independent, позицию Эллвуда поддержал и глава оборонного ведомства страны Гэвин Уильямсон. Последний также упомянул "влиятельных союзников" Лондона, говоря о том, что Соединенное Королевство готово задействовать "все имеющиеся у него ресурсы", после того как следствие установит, кто "стоял за атакой".

Между тем, по словам министра внутренних дел Великобритании Эмбер Радд, к расследованию уже подключились свыше 250 сотрудников подразделения полиции по борьбе с терроризмом, они анализируют более 200 улик, собранных в минувшие дни, и обозначили порядка 240 свидетелей по данному делу.

Улики в ресторане

Как отмечает BBC со ссылкой на собственные источники, следы нервно-паралитического вещества, которым, по версии правоохранительных органов, были отравлены Скрипаль и его дочь, обнаружены в ресторане Zizzi, где они обедали 4 марта.

След российских спецслужб?

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания в британском Солсбери. Следствие утверждает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Сотрудник британской полиции, первым пришедший на помощь пострадавшим, также был госпитализирован с симптомами отравления.

В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки, а в 2010 году получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами. По информации газеты Financial Times, Скрипаль продолжал работать на западные спецслужбы и после того, как был выслан из России. Хотя интерес к нему как к оперативному источнику информации пропал, Сергея Скрипаля в течение некоторого периода времени использовали для обсуждения возможностей российской разведки. Информаторы издания не исключили, что это и могло стать причиной покушения на бывшего двойного агента.

Российская сторона отвергает причастность к преступлению. Глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что РФ рассмотрит вопрос помощи британским властям в расследовании преступления.