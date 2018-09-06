Президент России Владимир Путин несет личную ответственность за отравление бывшего агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии боевым нервно-паралитическим веществом в Солсбери. Об этом заявил в четверг, 6 сентября, в интервью медиакомпании BBC британский министр по вопросам безопасности Бен Уоллес. По словам Уоллеса, ответственность "в конечном счете" лежит на Путине потому, что именно он — президент страны и его правительство "контролирует и финансирует военную разведку".

Главное разведывательное управление (ГРУ) министерства обороны России действовало не по собственной инициативе, его связи достигали не только Минобороны и Генштаба, но также "Кремля и аппарата президента", утверждает британский министр.

Лондон назвал имена подозреваемых в отравлении

Накануне прокуратура Соединенного Королевства назвала имена двух россиян — Александра Петрова и Руслана Боширова, — которых подозревают в отравлении Скрипалей. При этом британские власти не исключают, что эти имена — вымышленные. Ведомство заявило, что располагает достаточными доказательствами для привлечения их к ответственности. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что имена и фотографии подозреваемых в преступлении "ничего России не говорят".

Сергей и Юлия Скрипали были обнаружены в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери в начале марта 2018 года. Полиция заявила, что они были отравлены ядовитым веществом "Новичок". После длительного лечения оба покинули больницу, а их нынешнее место пребывания держится в тайне.

В организации покушения на Скрипалей Великобритания обвиняет Москву, та категорически отвергает эти обвинения. Кроме того, в конце июня в британском городе Эймсбери были госпитализированы Чарли Роули и его гражданская жена Дон Стёрджес. Позже было установлено, что они были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Дон Стёрджес скончалась 8 июля.