Разведслужбы Великобритании и Нидерландов ограничили обмен данными с Австрией из-за связей между правящей Австрийской партией свободы (FPÖ) и Россией. Об этом заявил Reuters австрийский депутат, один из бывших лидеров "зеленых" Петер Пильц.
© Reuters / Scanpix

Контакты между FPÖ и "Единой Россией", а особенно официальное соглашение о сотрудничестве двух партий давно вызывают беспокойство у западных служб безопасности, отмечает агентство.

"Отдельные западные спецслужбы отказываются от сотрудничества с Федеральным ведомством по защите Конституции и борьбы с терроризмом (BVT)", — сказал Пильц. "Насколько мне известно, это британские спецслужбы, включая MI5 (контрразведывательное ведомство), и голландская разведывательная служба", — уточнил депутат.

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Напряженность в связях Австрии с рядом европейских спецслужб усилилась после того, как в декабре 2017 года ультраправые и консерваторы объявили о создании коалиционного правительства в стране. Позднее Австрия отказалась поддержать страны Евросоюза в высылке российских дипломатов по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

В ноябре прошлого года был арестован бывший полковник австрийской армии по подозрению в шпионаже в пользу Москвы на протяжении 20 лет. 70-летний офицер проходит по статье о разглашении государственной тайны, ему грозит до десяти лет лишения свободы. По данным СМИ, завербованного полковника армии Австрии раскрыла немецкая контрразведка. Однако даже после этого Австрия заявила, что по-прежнему не планирует высылать российских дипломатов, подчеркивает Reuters.

РБК
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