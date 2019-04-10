Парламент Великобритании вечером во вторник, 9 апреля, одобрил предложение премьер-министра Терезы Мэй отложить срок выхода страны из ЕС до 30 июня. За соответствующую правительственную инициативу, высказались 420 депутатов, против - 110.

The House of Commons approve the motion seeking an extension of #Article50 until 30 June 2019 by 420 votes to 110.

Find out how your MP voted: https://t.co/mlhOKqZdTB

— UK House of Commons (@HouseofCommons) April 9, 2019







В то ж время председатель Европейского Совета Дональд Туск выступает за более длительную отсрочку "Брекзита". "Наш опыт и глубокий раскол в нижней палате (британского парламента. - Ред.) дают мало оснований полагать, что процесс ратификации может быть завершен до конца июня", - говорится в приглашении Туска лидерам стран ЕС на внеочередной саммит по "Брекзиту". Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) также заявила 9 апреля, что считает возможным перенос "Брекзита" на конец 2019 - начало 2020 года.



ЕС предложит новой датой "Брекзита" 30 марта 2020 года?



В качестве даты, которую Брюссель может предложить Лондону, обсуждается 30 марта 2020 года, передает в тот же день агентство Reuters со ссылкой на представителя ЕС.

Британский парламент уже трижды отклонял договор о "Брекзите", который ранее согласовали представители Соединенного Королевства и Евросоюза. Состоявшиеся 9 апреля дебаты еще раз продемонстрировали глубокие расхождения в позициях британских парламентариев, отмечает dpa. В то время как сторонники жесткого "Брекзита" настаивают на сиюминутном выходе из ЕС даже без соглашения, другие депутаты выступают за сохранение тесных связей с ЕС, включая таможенный союз, а третьи добиваются повторного референдума.

Проблема отсрочки "Брекзита" будет обсуждаться 10 апреля на внеочередном саммите ЕС. Если новую дату выхода Великобритании из ЕС не утвердят, она будет вынуждена покинуть Евросоюз уже 12 апреля. Изначально "Брекзит" должен был состояться 29 марта нынешнего года.