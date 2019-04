Парламент Великобритании вечером во вторник, 9 апреля, одобрил предложение премьер-министра Терезы Мэй отложить срок выхода страны из ЕС до 30 июня. За соответствующую правительственную инициативу, высказались 420 депутатов, против - 110.

The House of Commons approve the motion seeking an extension of #Article50 until 30 June 2019 by 420 votes to 110.