В процессе выхода из состава Европейского Союза (Brexit) Великобритания готова выплатить Брюсселю не менее 20 млрд евро. Об этом уведомил ряд стран Евросоюза советник британского премьер-министра Терезы Мэй по вопросам ЕС Оливер Роббинс, сообщила в среду, 20 сентября, газета Financial Times.
Размер суммы, которую Лондон намерен уплатить Евросоюзу, Мэй может официально объявить 22 сентября во Флоренции в программной речи, посвященной Brexit.
Между тем в правительстве Терезы Мэй сведения о сумме в 20 млрд уже объявили "чистой спекуляцией". В свою очередь официальный представитель правительства Германии опроверг сообщения, что канцлеру ФРГ Ангеле Меркель сообщили о конкретном предложении Лондона.
ЕС требует от Лондона до 100 млрд евро
Финансовые требования Евросоюза к Великобритании являются одним из самых спорных пунктов переговоров по Brexit. По данным источников в Брюсселе, ЕС требует от 60 до 100 млрд евро, которые, согласно заявлению еврокомиссара по бюджету Гюнтера Эттингера , должны быть выплачены до 2023 года.
Другие важные пункты этого диалога - соблюдение прав более 3 млн граждан стран Евросоюза, живущих в Великобритании, а также статус Северной Ирландии.
Переговоры ЕС и Лондона идут с июня 2017 года, но пока не принесли особого прогресса. Завершение процедуры Brexit ожидается к концу марта 2019 года.
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