Великобритания ведет с другими странами Евросоюза переговоры о том, чтобы внести в санкционные списки "высокопоставленных российских шпионов", причастных к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей.
Jeremy Huntas
© Reuters / Scanpix

Великобритания добивается введения новых европейских санкций в связи с отравлением в Солсбери российского экс-агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте нынешнего года. В санкционном списке ряд высокопоставленных представителей Главного управления Генштаба ВС России (ГУ, ранее - ГРУ), которых предлагается наказать за использование боевых отравляющих веществ, сообщила британская газета The Times в пятницу, 9 ноября, со ссылкой на дипломатические источники. Речь идет о "полудюжине" лиц, причастных к отравлению Скрипалей.

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Лондон надеется заручиться поддержкой Франции и Германии. Великобритания ведет также переговоры с другими странами ЕС, добиваясь, чтобы те в течение нескольких недель одобрили решение о заморозке активов и запрете на поездки в Европу высокопоставленных российских шпионов, сообщает издание. Глава МИД Великобритании Джереми Хант в октябре обсуждал в Лондоне этот вопрос с министрами иностранных дел ряда восточноевропейских стран, включая Венгрию.

Санкционный список может быть опубликован в "следующем месяце", сообщает газета. Он может стать официальным подтверждением данных о главных подозреваемых атаки в Солсбери, которые в расследовании группы Bellingcat названы Анатолием Чепигой и Александром Мишкиным. В британских материалах расследования они упоминаются как сотрудники ГРУ Руслан Боширов и Александр Петров.

Некоторые высокопоставленные сотрудники российских спецслужб ФСБ и ГУ Генштаба уже находятся под санкциями США. В декабре 2016 года Вашингтон ввел санкции за кибератаки российских хакеров во время кампании по выборам президента США. В санкционный перечень, в частности, вошли глава ГУ Генштаба Игорь Коробов и его заместители Игорь Костюков и Владимир Алексеев. Обе спецслужбы также значатся как объекты американских санкций в разделе "компании и ведомства".

Deutsche Welle
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