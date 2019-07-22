Глава британского МИДа Джереми Хант провел телефонные переговоры со своим немецким коллегой Хайко Масом (Heiko Maas), а также французским министром иностранных дел Жан-Ивом Ле Дрианом. Они обсудили ситуацию с задержанием Ираном танкера Stena Impero в Ормузском проливе, сообщили в МИД Великобритании в воскресенье, 21 июля.

Министры единогласно отметили, что право на свободный транзитный проход через Ормузский пролив представляет собой "наивысший приоритет" для европейских государств. В то же время Хант, Мас и Ле Дриан подчеркнули, что следует избегать любой возможной эскалации конфликта.

Ранее Хайко Мас (Heiko Maas) уже предостерегал от эскалации конфликта в Ормузском проливе. "Речь идет о том, чтобы предотвратить войну. На это нацелены все усилия европейских партнеров и государств этого региона", - заявил министр.

Танкер задержан КСИР

Танкер Stena Impero был задержан 19 июля Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в Ормузском проливе по обвинению в нарушении правил международного судоходства. Лондон пригрозил Тегерану серьезными последствиями, если тот в ближайшее время не освободит судно. Речь не идет о военном вмешательстве, подчеркнул глава британского МИДа Джереми Хант. По его словам, Лондон ищет дипломатическое решение ситуации. Вместе с тем Великобритания рекомендует своим судам временно отказаться от маршрутов в акватории региона, заявила представитель британского правительства.