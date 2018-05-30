"Все запросы на визу оцениваются по отдельности. Человеку, которого вы упомянули, обладающему израильским паспортом, не нужна виза, чтобы въехать на территорию Соединенного Королевства. Но по прошествии шести месяцев ему понадобится виза, чтобы жить, работать или учиться в Великобритании", — пояснила собеседница агентства.

Российский миллиардер, у которого ранее возникли проблемы с продлением британской визы, по данным журналистов, получил израильское удостоверение личности в аэропорту Тель-Авива. После вручения документов, по неофициальной информации, Абрамович покинул Израиль.

Получил ли он сразу израильский паспорт ("даркон"), доподлинно неизвестно. Высока вероятность того, что олигарх втайне уже много лет является израильским гражданином, указывает Haaretz (перевод InoPressa).

Во вторник, 29 мая, в Кремле заявили, что безразличны к теме получения Абрамовичем другого гражданства. "Да ничего об этом в Кремле не думают. Послушайте, предприниматель получает гражданство Израиля — это его право", — объяснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Абрамович неоднократно бывал в Израиле и инвестировал значительные средства в израильские стартапы. В 2015 году местная пресса сообщала, что миллиардер купил в Тель-Авиве отель. А в начале марта этого года в СМИ появилась информация, что Абрамович пожертвовал 20 млн долларов на новый центр ядерной медицины в крупнейшей больнице Израиля — "Шиба Тель а-Шомер".