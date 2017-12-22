На данный момент архив КГБ ЛССР — так называемые "мешки ЧК" — разделен на две части, хранящиеся отдельно. Данные о жертвах режима находятся в Национальном архиве, а картотека агентов и информаторов — в ведении Бюро по защите Сатверсме. Если вторая часть архива будет рассекречена, то ее должны будут передать в Национальный архив. Однако условия хранения документов там совершенно несоответствующие, сообщает телеканал LNT.
KGB archives
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

Национальный архив — это полузаброшенная интустриальная территория на месте бывшего завода "Радиотехника" в Риге. Как признались представители архива, кучи документов там лежат на полу огромного помещения, без соответствующей вентиляции. Сама дорога к зданию разбита, без освещения и тротуара.

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"У нас нет денег, чтобы купить полки для размещения документов. Ждем нового года", — рассказала LNT директор Нацархива Мара Спруджа. Она также рассказала, что по ночам архивные документы никто не охраняет, вопрос пожаробезопасности (а речь идет об огромном количестве бумажных документов) также не решен.

Минимальная сумма для обустройства архива — 75 тысяч евро. "Это самый минимум. А сколько еще нужно бы для бюро, чтобы подготовить сдачу, перевозку документов… И еще вопрос, что станет с тратами на персонал", — сказала Спруджа. По ее подсчетам, перевоз картотеки агентов КГБ займет не менее полугода.

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