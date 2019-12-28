После заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о вероятной отправке войск в Ливию Правительство национального согласия (ПНС) в Триполи выступило против военной интервенции со стороны Анкары. "Центральное правительство не приемлет иностранных солдат на ливийской земле", - заявил в пятницу, 27 декабя, официальный представитель ливийского МИД Мухаммед аль-Каблави в интервью газете Die Welt. Аль-Каблави заявил, что хотел бы видеть Германию в качестве международного посредника. Ранее сообщалось, что ПНС уже официально запросило помощь у Турции.
Накануне, в четверг, Эрдоган сообщил, что в начале января попросит у турецкого парламента разрешения на отправку войск в Ливию, чтобы поддержать ПНС, которое возглавляет Фаиз Сарадж. Действия турецкой стороны направлены против войск генерала Халифы Хафтара. Между тем командование Ливийской национальной армии (ЛНА) Хафтара утверждает, что ее подразделения находятся всего в 10 километрах от центра Триполи. На юге столицы войска Хафтара уже заняли ряд важных позиций, включая выведенный из эксплуатации международный аэропорт и военную базу.
После свержения режима Муаммара Каддафи и его убийства в 2011 году в стране началась борьба за власть между различными группировками и фракциями. Этот конфликт привел к гражданской войне, которая продолжается до сих пор, и фактическому двоевластию в стране. Чтобы прекратить кровопролитие в Ливии, при поддержке ООН было создано правительство национального согласия под руководством Фаиза Сараджа, которое находится в Триполи.
А на востоке страны, в Тобруке, заседает национальный парламент - Палата представителей, который считает себя истинной властью и не согласен с политикой Саражда.
Парламент в Тобруке назначил генерала Хафтара командующим "Ливийской национальной армией". Возглавляя повстанческую армию, Хафтар взял под свой контроль часть территорий на юге и востоке страны, в том числе несколько крупных нефтяных месторождений, а с апреля 2019 года начал наступление на Триполи. Ливийского генерала поддерживают Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Россия.
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