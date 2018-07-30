Ливанцы топят старые танки в Средиземном море

На первый взгляд это может показаться странным. Но ливанская организация "Друзья побережья Сидона" сделала это в надежде не только привлечь иностранных туристов, но и создать новую среду обитания на дне Средиземного моря.
Танки были затоплены в субботу в трех километрах от Сидона на глазах у изумленных жителей города.
"Это станет раем для аквалангистов и местом, где будут процветать морская флора и фауна", - говорит Камель Козбар из "Друзей побережья Сидона".
По его словам, морские водоросли вскоре покроют полученные от армии Ливана старые и никому не нужные танки, и на этом месте возникнет "подводный заповедник".
Но у этого проекта есть и геополитическая подоплека. Пушки затопленных танков направлены на юг, в сторону Израиля.
Как говорит Камель Козбар, это жест солидарности с палестинцами.
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