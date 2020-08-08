"Причина пока не выявлена. Есть вероятность, что произошло вмешательство извне - посредством ракеты, или бомбы, или еще чего-то", - процитировали слова Ауна ливанские СМИ.

Жертвами взрыва, прогремевшего в Бейруте вечером 4 августа, стали по меньше мере 154 человека, пострадавших - около пяти тысяч. Десятки людей до сих пор числятся пропавшими без вести. Взрывная волна нанесла значительные повреждения многим зданиям в городской черте, постройки вблизи от места происшествия полностью уничтожены.

Ранее президент Аун заявил, что несколько лет селитра хранилась в порту Бейрута без соблюдения необходимых правил безопасности. По его словам, следствие установит, был ли инцидент следствием чьей-то халатности или несчастного случая.

По подозрению в причастности ко взрыву были арестованы 20 человек. Источник Рейтера сообщил, что изначально в качестве основной версии следствие рассматривало халатность.

Вопреки Макрону и настроениям масс

Международного расследования инцидента в четверг потребовал президент Франции Эммануэль Макрон, прибывший в бывшую французскую колонию с экстренным визитом, обещаниями помощи и заверениями, что она не попадет в карманы коррупционеров.

В частности Макрон заявил, что для восстановления доверия ливанцев к властям необходимо провести прозрачное международное расследование трагедии.

Идею международного расследования поддерживает ряд ливанских политиков, общественных организаций, а также правозащитников в стране и мире.

Однако ливанский президент решительно отверг это предложение, сказав, что такое расследование лишь исказит истину и замедлит разбирательство.

При этом Аун не стал открыто спорить с лидером Франции, где ливанский лидер провел 15 лет в изгнании, начавшегося в 1990 году с побега в французское посольство (по сообщениям СМИ, в пижаме) после бомбежки президентского дворца сирийской авиацией.

Снова версия о нападении?

В первые дни после трагедии ливанские власти настаивали, что катастрофа произошла из-за халатности и нарушения техники безопасности. Однако сейчас ливанский президент заявляет, что версия о нападении извне пока не исключена.

Аун добавил, что попросил у Макрона спутниковые снимки порта до и во время взрыва, чтобы определить, что именно вызвало детонацию.

Израиль, не раз воевавший с Ливаном и до сих пор формально находящийся с ним в состоянии конфликта, заявил, что не имеет отношения к инциденту.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что причина случившегося непонятна, но напомнил о мощном взрыве 2005 года, в результате которого был убит бывший ливанский премьер Рафик Харири.

"Хезболла" призвала к единству

В телевизионном обращении к нации трагедию прокомментировал и шейх Хасан Насралла, лидер шиитской партии и группировки "Хезболла", которая поддерживает ливанское правительство и представлена в парламенте страны.

Как и Аун, он отверг предложение о международном расследовании инцидента, призвав политиков доверять ливанской армии.

Он призвал страну к единству и ответил на обвинения в причастности ко взрыву. Насралла заявил, что, вопреки слухам, "Хезболла" не держала в порту боеприпасов.

Он также одобрительно отозвался о международной гуманитарной помощи, поступающей в Ливан со всего мира, и даже о визите Макрона.

Лидер "Хезболлы" подчеркнул, что, даже если даже взрыв и был спровоцирован нападением извне, это не отменяет того факта, что селитра годами лежала в порту из-за халатности и коррупции.

Кризис посреди кризиса

Руководство ООН предупреждает, что в Ливане может начаться серьезный гуманитарный кризис. Страна и без того переживала серьезный экономический спад, но сейчас ситуация может стать катастрофической.

Как сказано в заявлении Всемирной продовольственной программы (WFP - структура ООН для оказания продовольственной помощи), разрушение порта в Бейруте не может не сказаться на поставках в страну продуктов, что приведет к росту цен. Организация собирается отправить в страну продуктовые наборы, а также муку и зерно.

До инцидента, случившегося во вторник, в помощи нуждались 75% ливанцев, 33% жителей страны не имели работы, а около миллиона человек жили за чертой бедности.

ВОЗ заявила, что огромный урон нанесен и системе здравоохранения Ливана, поскольку в результате взрыва в столике были разрушены три больницы, насчитывающие в общей сложности 500 коек. В других больницах мест не хватает из-за сотен поступивших туда раненых.

ВОЗ доставила в страну медицинское оборудование для оказания неотложной помощи и лекарства, а также призвала выделить 15 млн долларов для покрытия расходов первоочередной необходимости и продолжения борьбы с эпидемией коронавируса.

В результате взрыва были уничтожены 17 контейнеров с масками, перчатками и другими средствами защиты от вируса.

О намерении помочь Ливану заявили несколько стран. США сообщили, что отправят туда продукты и лекарственные средства на сумму 15 млн долларов.