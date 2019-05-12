Действующий президент Литвы Даля Грибаускайте занимает эту должность с 2009 года. В свое время она установила национальный рекорд, набрав 69% голосов уже в первом туре президентских выборов.

На этот раз выборы вряд ли ограничатся одним туром: согласно опросам, ни один кандидат не набирает больше 50% голосов. Если на самом голосовании результат будет таким же: двое победителей проходят во второй тур, который назначен на 26 мая.

У президента Литвы больше полномочий, чем у его коллег в Латвии и Эстонии. В Литве глава государства формирует внешнюю политику наравне с правительством, является главнокомандующим армии, имеет права законодательной инициативы и законодательного вето.

Если в Латвии и Эстонии президента выбирает парламент, то в Литве - все граждане с правом голоса. Обязательное условие для участия в избирательной гонке - 20 тысяч подписей, которые кандидат должен заранее собрать и подать в Центральную избирательную комиссию.

Два референдума

Одновременно с первым туром выборов в Литве проходят два референдума. Один из них - о разрешении двойного гражданства со странами, "соответствующими критериям избранной Литвой европейской и трансатлантической интеграции".

Список стран будет определен позже. По опыту соседней Латвии можно предположить, что двойное гражданство, например, с Россией допускаться не будет.

По словам политолога Линаса Коялы, вопрос двойного гражданства обсуждается в стране практически со времен восстановления независимости и становится все более острым по мере роста числа литовцев, живущих за пределами Литвы.

"Инициатива идет из низов", - сказал он Русской службе Би-би-си.

Второй референдум - о сокращении количества депутатов парламента с 141 до 121. Тут, по словам политолога, инициатором выступила правящая партия. Идея связана с низкой популярностью института политических партий и всего парламента.

Оба вопроса предусматривают изменение статей конституции, поэтому выносятся на общественное обсуждение.

Три лидера

На данный момент в выборах участвуют девять кандидатов. Тройка лидеров, согласно опросу компании Spinter tyrimai, состоит из Ингриды Шимоните (26,2%), Гитанаса Науседы (24,6%) и действующего премьер-министра Саулюса Сквернялиса (16,6%).

Ингрида Шимоните - экономист, бывший заместитель президента Банка Литвы и экс-министр финансов, кандидат от правоцентристской партии "Союз отечества - Христианские демократы".

Эта же партия в свое время поддерживала кандидатуру действующего президента Дали Грибаускайте, в ней же состоит Витаутас Ландсбергис, бывший председатель Верховного совета Литвы и один из лидеров Союдиса - той общественно-политической организации, которая добилась выхода Литвы из СССР и восстановления независимости.

Гитанас Науседа - тоже экономист, тоже входил в руководство Банка Литвы, однако последние годы провел в частных банках. Науседа - беспартийный кандидат.

По словам политолога Линаса Коялы, независимые кандидаты - нормальная практика для Литвы. "Гитанаса Науседу не поддерживает ни одна партия, он сам всегда выступал за принципы либеральной экономики, можно сказать, что он склоняется в правоцентристскую сторону", - сказал эксперт Русской службе Би-би-си.

Саулюс Сквернялис - инженер и юрист, большую часть жизни проработал в системе МВД, был министром внутренних дел. На парламентских выборах в 2016 году возглавил партию Союз крестьян и зеленых Литвы, которая неожиданно для всех выиграла выборы и увеличила присутствие в Сейме с одного депутатского места до 54.

Про Россию: хуже не будет

Кто бы ни стал новым президентом Литвы, маловероятно, что риторика в отношении России станет жестче - так как жестче, чем в исполнении Дали Грибаускайте, она вряд ли может быть. "Не-не-не, мы не боимся, никого не боимся!", - сказала она российским журналистам в Брюсселе, отвечая на вопрос о российской угрозе.

Грибаускайте традиционно поддерживает антироссийские санкции, последовательно обвиняет Россию в агрессии, регулярно вызывая гнев российских политиков, а российские журналисты время от времени припоминают ей слова о том, что Россия - террористическое государство.

В начале своего первого срока Грибаускайте пыталась выстроить дружественный диалог с Россией, однако в 2013-2014 гг. в связи с кризисом вокруг Украины позиция президента поменялась.

При этом Даля Грибаускайте остается одной из самых популярных фигур в стране. По итогам опроса одной из самых популярных газет страны Lietuvos rytas, Грибаускайте назвали человеком 2018 года. Литовцы доверяют ей больше, чем кому бы то ни было в политическом истаблишменте, согласно опросу Baltijos tyrimai в феврале 2019 года.

У Ингриды Шимоните позиция по России похожая, но риторика - несколько мягче. Она тоже считает Россию угрозой, но менять курс в отношении нее не собирается, а поступаться принципами ради добрососедства не считает нужным.

Шимоните обещает не следовать примеру президента Эстонии Керсти Кальюлайд, которая недавно побывала с визитом в Москве. По словам Шимоните, у прагматики без идеологии могут быть серьезные политические последствия, пишет литовское издание Delfi.

В вопросах отношений с Россией Саулюс Сквернялис придерживается принципа единой европейской линии. То есть диалог Вильнюса с Москвой - это всего лишь часть диалога ЕС с Россией.

Визит Керсти Кальюлайд он считает смелым и не осуждает, но следовать ее примеру не хочет, как и менять политику в отношении соседа. "Пока нет. Мяч на стороне России, и если она хочет что-то предпринять конструктивное, она должна подать сигнал. Его пока нет. Соответственно и говорить не о чем", - сказал Сквернялис телеканалу LRT.

Гитанас Науседа высказывается в отношении России менее прямолинейно, чем его главные конкуренты. Однако и он считает политику соседа агрессивной. По его мнению, отношения с Москвой могут измениться только в том случае, если российское правительство начнет соблюдать Минские соглашения.

Ехать в Москву он не собирается, но и полностью прерывать связи не хочет - особенно если речь идет торговле.

"Полагаю, что связи с русскими людьми должны стать нашим важнейшим приоритетом, так как с этими людьми нам предстоит жить и тогда, когда срок полномочий нынешнего кремлевского руководителя закончится", - цитирует его издание Delfi.