Полиция графства Линкольншир получила сообщение, что в городе Сполдинг магазин Pasaka, принадлежащий компании Pasaka Ltd, производит нелегальную торговлю. Эту информацию проверили, работая под прикрытием - сотрудники полиции под видом клиентов приобрели запрещённые товары.
После этого в магазин нагрянули с проверкой должностные лица из полиции. В помещениях магазина были обнаружены не только коробки с сигаретами, но и сотни банок польского пива.
Контрабандный товар конфискован, а магазин лишился лицензии на торговлю алкоголем. Это решение было принято 11 октября, его ещё можно обжаловать.
"То, что там произошло, было умышленным уголовным деянием, дешёвые и опасные сигареты и алкоголь продавались без уплаты налогов. Работники магазина, с которыми мы столкнулись, не были обучены, а у нас не вышло связаться с человеком, ответственным за деятельность магазина. Думаю, что уничтожение лицензии было наилучшим решением", – сказал сержант полиции Ким Эндерби.
По его словам, это уже четвёртый в регионе магазин за десять дней, к которому по подобным причинам применены такие санкции. Ранее за нелегальную торговлю ограничена деятельность польского магазина в Бостоне.
В Херсоне отменили региональный статус русского языка (2)
Херсонский горсовет отменил предоставление русскому...
Британские чиновники готовятся ко "всем возможным вариантам", включая второй референдум по Brexit
В Великобритании чиновники рассматривают сценарий...
Литовскому магазину в Англии запретили торговать алкоголем из-за контрабанды (4)
В одном из городов в Восточной Англии местное...
Стрельба в колледже в Керчи: опубликовано видео с камер наблюдения (3)
Крымский филиал ВГТРК телеканал "Вести. Крым "...
TOP новостей
Троицкий: с пропагандой Кремля в странах Балтии можно бороться только честностью (99)
Бороться с распространяемой российскими телеканалами...
Усыновленные иностранцами литовские дети смогут сохранить гражданство Литвы (3)
Сейм Литвы принял поправки о том, что лица, рождённые...
Трамп хочет нарушить ракетный договор с Россией. Москва обещает ответить (30)
Президент США Дональд Трамп в субботу вечером...
В Вильнюсе цены на автомобильное топливо ниже, чем в Риге и Таллинне (90)
На минувшей рабочей неделе цены на дизельное топливо в...
Стрельба в колледже в Керчи: опубликовано видео с камер наблюдения (3)
Крымский филиал ВГТРК телеканал "Вести. Крым "...