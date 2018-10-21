В одном из городов в Восточной Англии местное самоуправление применило санкции к магазину с литовскоязычным названием: установлено, что там торговали контрабандными сигаретами и спиртными напитками.
Lietuviška parduotuvė
© Tiesa

Полиция графства Линкольншир получила сообщение, что в городе Сполдинг магазин Pasaka, принадлежащий компании Pasaka Ltd, производит нелегальную торговлю. Эту информацию проверили, работая под прикрытием - сотрудники полиции под видом клиентов приобрели запрещённые товары.

После этого в магазин нагрянули с проверкой должностные лица из полиции. В помещениях магазина были обнаружены не только коробки с сигаретами, но и сотни банок польского пива.

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Контрабандный товар конфискован, а магазин лишился лицензии на торговлю алкоголем. Это решение было принято 11 октября, его ещё можно обжаловать.

"То, что там произошло, было умышленным уголовным деянием, дешёвые и опасные сигареты и алкоголь продавались без уплаты налогов. Работники магазина, с которыми мы столкнулись, не были обучены, а у нас не вышло связаться с человеком, ответственным за деятельность магазина. Думаю, что уничтожение лицензии было наилучшим решением", – сказал сержант полиции Ким Эндерби.

По его словам, это уже четвёртый в регионе магазин за десять дней, к которому по подобным причинам применены такие санкции. Ранее за нелегальную торговлю ограничена деятельность польского магазина в Бостоне.

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