Лишенная титулов и званий. Что случилось с возлюбленной короля Таиланда

В июле Сининат Вонгваджирапакди получила звание официального королевского консорта. Однако спустя всего три месяца при дворе сообщили, что она наказана за попытку превознести себя до статуса королевы.

Для международных наблюдателей такой резкий взлет и не менее стремительное падение человека, приближенного к королю, многое говорит о положении тайской монархии, которая к тому же оберегается законом от какой-либо критики в стране.

Что значит титул консорта?

Статус консорта как правило присваивается спутнику или спутнице действующего монарха.

За последние сто лет Сининат стала первой, кому он был присвоен. Полученный в июле титул сделал ее официальным компаньоном монарха — но не королевой. Этот статус закреплен за четвертой женой Вачиралонгкона — Сутхидой Тиджай.

Исторически полигамия и наличие нескольких консортов у тайских королей способствовали укреплению отношений монархов с могущественными семьями из разных провинций Таиланда.

Последний раз король назначил официального консорта в 1920 году. Когда в 1932 году Таиланд стал конституционной монархией, этот титул перестал использоваться.

Sineenat Wongvajirapakdi ir karalius Maha Vajiralongkornas Reuters / Scanpix

Кто такая Сининат?

"Мы знаем о ней только то, что угодно двору", — говорит Павин Чачавалпонгпан, доцент кафедры Юго-Восточной Азии в Киотском университете.

Сининат родилась в 1985 году на севере Таиланда и поначалу работала медсестрой. С началом отношений с тогда еще крон-принцем Вачиралонгкорном ее жизнь кардинально изменилась.

Она начала работать телохранителем, пилотом, парашютисткой и была принята в ряды королевской охраны. Ранее в этом году она получила звание генерал-майора.

Вереницу наград и почестей от монарха увенчал титул первого королевского консорта, который Сининат получила в 34 года.

Фотографии, которые дворец опубликовал вместе с биографией Сининат, теперь удалены с официального вебсайта.

Что с ней произошло?

В заявлении, опубликованном в газете королевского двора, говорится, что Сининат лишили всех титулов и почестей за "неподобающее поведение по отношению к монарху".

Утверждается, она была "слишком амбициозна" и пыталась возвыситься до положения королевы, использовала собственное положение, чтобы отдавать распоряжения от имени монарха.

Королю, как сообщается, стало известно, что она "не выказывала должной благодарности и вела себя неподобающе своему статусу".

Профессор истории и таистики Корнеллского университета Тамара Лус говорит, что в деле сложно разобраться из-за недостатка информации.

"В любой похожей ситуации существует система закулисного покровительства. Сининат, скорее всего, была частью этой системы, но сделала что-то, что не очень хорошо для нее закончилось", — говорит профессор, намекая на возможное наличие различных групп влияния при дворе.

Лус также обращает внимание на язык официального заявления, которое напоминает документ той эпохи, когда у женщин не было политических прав, поэтому о женщине с влиянием говорили, что она амбициозна.

Профессор считает заявление двора началом современной абсолютисткой монархии в Таиланде.

Что теперь ее ожидает?

Пока что Сининат лишили только титулов и званий. Последует ли за этим еще какое-то наказание, пока неизвестно: как королевский двор написал ее прошлое, так же он определит и ее будущее.

"Мы не знаем, что с ней произойдет", — говорит Павин, отмечая, что все последующие события, скорее всего, будут происходить за закрытыми дверьми.

История Сининат напоминает судьбу двух предыдущих жен короля Вачиралонгкорна.

В 1996 году он изгнал свою вторую жену Сухарини Вивачаравонгзе и отрекся от их совместных четверых сыновей, с которыми она теперь живет в США.

В 2014 году он избавился от своей третьей жены Срирасми Суванде, лишив ее всех титулов. Ее родители были арестованы за оскорбление его величества. Где сейчас находится Срирасми, не известно.

Их совместного сына, которому сейчас 14 лет, король воспитывает сам.

Что из этого следует?

С момента своего восхождения на трон король Вачиралонгкорн использовал свое положение более прямолинейно, чем его отец.

В начале этого года он перевел под свое непосредственное командование два важнейших армейских подразделения Бангкока, сосредоточив в своих руках беспрецедентную в истории современного Таиланда концентрацию военной власти.

"Заявляя о низложении своего консорта в жесткой и грубой форме, король стремится легализировать ее наказание", — объясняет Павин.

Профессор Лус соглашается, что произошедшее — не просто размолвка монарха и его спутницы: "Король, таким образом, показывает свою неприкосновенность. Если вы перестали пользоваться его расположением, вы больше не властны над собственной судьбой".

"Каждый его шаг в экономике, военных или семейных делах еще раз показывает неприкрытое злоупотребление властью", — говорит она.

Согласно закону "Об оскорблении его величества" в Таиланде, неожиданное лишение всех титулов не может публично обсуждаться в стране. Однако наблюдатели уверены, что этот шаг еще долго не будет покидать умы народа.