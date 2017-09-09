Председатель Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер высказался за возврат России в "большую восьмерку" при определенных условиях. "Лучше разговаривать с российским президентом Владимиром Путиным, чем о нем", -заявил он в интервью журналу Focus, обнародованном в субботу, 9 сентября.

"Если Россия откажется от военных учений, которые угрожают нашим восточноевропейским партнерам, то это стало бы поводом возродить G8, пусть даже поначалу в формате G7 + 1. Путину надо дать возможность покинуть тупик эскалации", - пояснил Линднер.

Одновременно лидер СвДП призвал к более последовательной линии в отношении России. "Если Россия будет и впредь провоцировать, то нужно будет прекратить строительство газопровода Nordstream", - сказал он.

Россия была исключена из G8 на фоне украинского кризиса в 2014 году.