Председатель Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер высказался за возврат России в "большую восьмерку" при определенных условиях. "Лучше разговаривать с российским президентом Владимиром Путиным, чем о нем", -заявил он в интервью журналу Focus, обнародованном в субботу, 9 сентября.
"Если Россия откажется от военных учений, которые угрожают нашим восточноевропейским партнерам, то это стало бы поводом возродить G8, пусть даже поначалу в формате G7 + 1. Путину надо дать возможность покинуть тупик эскалации", - пояснил Линднер.
Одновременно лидер СвДП призвал к более последовательной линии в отношении России. "Если Россия будет и впредь провоцировать, то нужно будет прекратить строительство газопровода Nordstream", - сказал он.
Россия была исключена из G8 на фоне украинского кризиса в 2014 году.
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