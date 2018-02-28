Дуда не пострадал в результате этого происшествия и отправился дальше на другой машине из президентского кортежа. Причины аварии предстоит выяснить полиции. Предположительно, ДТП произошло из-за гололеда, сообщает Autonews.
Дуда уже не впервые попадает в дорожную аварию, отмечает издание. Два года назад BMW, в котором ехал нынешний польский лидер, потерял управление и съехал в кювет. Как выяснилось в ходе расследования, это произошло из-за наезда на некий предмет, лежавший на дороге.
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