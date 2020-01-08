Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин в среду, 8 января, ввели в эксплуатацию газопровод "Турецкий поток". Он поможет усилить энергетическую безопасность Европы, заявил российский президент на церемонии в Стамбуле. Его турецкий коллега положительно отозвался об отношениях Анкары и Москвы и особо выделил "историческое значение" проекта. "Мы не позволили нашим расхождениям во взглядах заблокировать наш общий интерес", - подчеркнул Эрдоган. По его словам, Турция сможет получать по газопроводу 15,75 млрд кубометров газа в год.

Еще одно ответвление "Турецкого потока" позволит поставлять российский газ в страны Юго-Восточной Европы. Президент Сербии Александар Вучич и председатель Совета министров Болгарии Бойко Борисов также присутствовали на торжественной церемонии запуска. Министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова в конце декабря заявила, что республика сможет сэкономить 76 млн левов (в пересчете - 35 млн евро) в результате соглашения, заключенного болгарской газовой компанией "Булгаргаз" с российским "Газпромом".

Между тем США 20 декабря ввели санкции в отношении иностранных компаний, предоставляющих суда для строительства газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток - 2". Штрафные меры, заложенные в оборонном бюджете Соединенных Штатов на 2020 год, предусматривают запрет на въезд в США для представителей этих фирм, а также заморозку любых активов на территории страны.