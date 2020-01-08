Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин в среду, 8 января, ввели в эксплуатацию газопровод "Турецкий поток". Он поможет усилить энергетическую безопасность Европы, заявил российский президент на церемонии в Стамбуле. Его турецкий коллега положительно отозвался об отношениях Анкары и Москвы и особо выделил "историческое значение" проекта. "Мы не позволили нашим расхождениям во взглядах заблокировать наш общий интерес", - подчеркнул Эрдоган. По его словам, Турция сможет получать по газопроводу 15,75 млрд кубометров газа в год.
Еще одно ответвление "Турецкого потока" позволит поставлять российский газ в страны Юго-Восточной Европы. Президент Сербии Александар Вучич и председатель Совета министров Болгарии Бойко Борисов также присутствовали на торжественной церемонии запуска. Министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова в конце декабря заявила, что республика сможет сэкономить 76 млн левов (в пересчете - 35 млн евро) в результате соглашения, заключенного болгарской газовой компанией "Булгаргаз" с российским "Газпромом".
Между тем США 20 декабря ввели санкции в отношении иностранных компаний, предоставляющих суда для строительства газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток - 2". Штрафные меры, заложенные в оборонном бюджете Соединенных Штатов на 2020 год, предусматривают запрет на въезд в США для представителей этих фирм, а также заморозку любых активов на территории страны.
Ответ Трампа на ракетный удар: Иран отступает, а США продолжат давление (2)
Президент Дональд Трамп после 16 часов раздумий...
Лидеры России и Турции запустили "Турецкий поток" (5)
Расхождения Москвы и Анкары во взглядах не помешали их...
Украина удалила заявление о причинах крушения самолета в Иране Иран не отдаст "черные ящики" (64)
Первоначально посольство Украины в Иране объявило, что...
Президент Польши пригрозил бойкотом из-за решения не давать ему слово на форуме Холокоста (13)
Президент Польши Анджей Дуда не поедет на Всемирный...
В Конго от кори умерли уже более 6 тысяч человек
Число жертв эпидемии кори втрое превышает число жертв...
TOP новостей
"Зеленые стрелки" возвращаются на перекрестки городов Литвы (21)
В среду правительство Литвы разрешило навсегда...
Ответ Трампа на ракетный удар: Иран отступает, а США продолжат давление (2)
Президент Дональд Трамп после 16 часов раздумий...
Президент Литвы призывает решать спор Ирана и США дипломатическим путем (68)
Президент Литвы Гитанас Науседа призвал решать споры...
Пенсии в Литве станут больше уже с января (44)
С января 2020 года Фонд социального страхования (" Содра...
Украина удалила заявление о причинах крушения самолета в Иране Иран не отдаст "черные ящики" (64)
Первоначально посольство Украины в Иране объявило, что...