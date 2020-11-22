Лидеры G20 намерены обеспечить справедливое распределение вакцин от COVID-19

Лидеры стран "большой двадцатки" (G20) в ходе онлайн-саммита пообещали "не жалеть усилий", чтобы обеспечить справедливое распределение вакцин от заболевания COVID-19, лекарственных препаратов и тестов. Об этом информагентство Reuters сообщило в субботу, 21 ноября, со ссылкой на проект коммюнике G20. "Мы признаем роль масштабной вакцинации как глобальное общественное благо", - отмечается в документе. Кроме того, участники саммита намерены поддержать бедные государства в борьбе с последствиями пандемии.

Необходимо "любой ценой избежать сценария мира, в котором только состоятельные могут защитить себя от вируса и перезапустить привычный образ жизни", - подчеркнул президент Франции Эмманюэль Макрон. А председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) призвала участников встречи инвестировать 4,5 млрд долларов США (в пересчете - 3,8 млрд евро) в Инициативу по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19 (ACT) до конца 2020 года. Так, вклад Германии составит более 500 млн евро, пишет Reuters со ссылкой на канцлера ФРГ Ангелу Меркель (Angela Merkel).

Пандемия коронавируса нового типа

Новый РНК-содержащий вирус SARS-CoV-2 с начала пандемии выявлен более чем у 58 млн жителей планеты, свыше 1,3 млн больных с COVID-19 умерли, почти 40,5 млн выздоровели, указывает международная группа волонтеров Worldometer. Больше всего заражений (12,45 млн) и летальных исходов среди инфицированных (около 262 тысяч) приходится на США. Государства вновь усиливают меры по борьбе с распространением инфекции. Научные учреждения и фармацевтические компании во многих странах работают над созданием вакцин против вируса.