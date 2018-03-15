Западные лидеры также потребовали от Москвы полностью рассекретить программу "Новичок".

"Мы, лидеры Франции, Германии, США и Великобритании, возмущены атакой на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери 4 марта 2018 года. Британский офицер полиции, который также стал жертвой атаки, остается в тяжелом состоянии. Жизни многих невинных британцев подверглись опасности", - цитирует заявление The Guardian.

Лидеры четырех стран подчеркнули, что это использование военного нервно-паралитического вещества, разработанного в России, стало первой химической атакой на территории Европы после Второй мировой войны. "Это нападение на суверенитет Великобритании. Любое подобное поведение государства является нарушением конвенции о химическом оружии и международного права", - отмечается в документе.

"Великобритания подробно ввела в курс дела своих союзников и рассказала им о том, что, вероятно, именно Россия стоит за атакой. Мы разделяем позицию Великобритании, что нет альтернативного правдоподобного объяснения произошедшего", - заявили западные лидеры, возлагая вину за отравление экс-сотрудника ГРУ и его дочери на РФ.

"Отказ России ответить на законное требование британского правительства подчеркивает ответственность РФ за нападение. Мы призываем Россию ответить на все вопросы в связи с атакой в Солсбери. Россия должна предоставить полное досье по программе "Новичок" в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО)", - говорится в документе.

В завершение лидеры Франции, Германии, США и Великобритании также напомнили о "более раннем безответственном поведении России", не уточнив, о чем именно идет речь. "Мы призываем Россию соответствовать ее обязанностям как члена Совета Безопасности ООН, чтобы сохранять мир и безопасность", - резюмировали они.

Накануне НАТО распространило заявление по итогам проведенных в штаб-квартире консультаций по запросу Лондона в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля, в котором альянс выразил глубокую обеспокоенность из-за "использования нервно-паралитического вещества на территории альянса".

В НАТО отметили, что это "первый" подобный "официальный" случай с момента основания организации в 1949 году, и призвали Россию предоставить Великобритании всю имеющуюся информацию относительно программы, в рамках которой вещество было создано.

В документе говорилось, что "союзники выразили солидарность с Великобританией, оказали ей поддержку в проведении расследования и потребовали от России ответов на вопросы" Лондона. В частности, Москву призвали предоставить "полное раскрытие программы "Новичок" в ОЗХО.

66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь были найдены 4 марта на скамейке рядом с торговым центром в Солсбери в тяжелом состоянии. Сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии.

Британское правительство пришло к выводу, что за нападением на Скрипаля и его дочь, вероятнее всего, стоит РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти обвинения цирковым шоу, а глава министерства Сергей Лавров - ультиматумом.

15 марта Лавров пообещал, что Москва вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона. Отвечая на вопрос о сроках, министр иностранных дел РФ заявил: "Скоро".

Ранее Захарова заявила, что Москва надеялась начать "активный диалог" с Лондоном, однако на все запросы получила "ничего не значащие отписки". Она отметила, что ответные меры Москвы находятся в стадии разработки, их примут в ближайшее время.

14 марта Тереза Мэй объявила, что из-за химической атаки 23 российских дипломата будут высланы из королевства. Мэй подчеркнула, что речь идет не просто о случае отравления нервно-паралитическим веществом "какого-то шпиона", а о целенаправленной химической атаке на территории суверенного государства, в результате которой серьезно пострадали несколько граждан Великобритании.

Лондон также приостанавливает все правительственные контакты с Россией на высшем уровне. Кроме того, Великобритания не будет направлять правительственную делегацию на чемпионат мира по футболу в России. Мэй анонсировала и другие меры воздействия, в том числе возможную заморозку любых госактивов РФ и внесение поправок к законопроекту о санкциях.