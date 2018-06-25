В Брюсселе в воскресенье, 24 июня, прошел внеочередной саммит по вопросу миграции. В нем приняли участие представители 16 из 28 стран Евросоюза. Выработать общее решение по беженцам им не удалось.
Канцлер Германии Ангела Меркель по итогам саммита заявила о желании найти общеевропейское решение по всем возможным темам. "Там, где это невозможно, мы хотим объединить тех, кто готов к сотрудничеству, и выработать общие рамки действий", - пояснила Меркель.
Италия против Дублинского соглашения
Италия не исключает "технических договоренностей" в этой области, но выдвигает список условий. Так, премьер-министр этой страны Джузеппе Конте представил на саммите план из десяти пунктов, который, в частности, предполагает отказ от Дублинского соглашения. Оно подразумевает, что за беженца ответственна та страна ЕС, в которую он совершил первый въезд.
Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал прошедшую дискуссию полезной, заявив, что она помогла "устранить решения, которые не соответствуют нашим ценностям". Таким решением Макрон, в частности, считает отказ впускать беженцев на внешних границах ЕС.
Спор Меркель и Зеехофера
Многие участники саммита отмечали, что он был созван из-за миграционных споров в Германии. Партнер партии Меркель по коалиции, министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер намерен закрыть немецкие границы для беженцев без документов и для претендентов на убежище, уже зарегистрированных в какой-либо другой стране ЕС. Он требует, чтобы первые страны въезда беженцев ЕС (например, Италия) принимали их обратно прямо с германской границы.
Меркель же считает, что такая мера противоречит европейским нормам предоставления убежища и немецкому законодательству, а также несправедлива по отношению к таким странам, как Греция и Италия. "Все несут ответственность за все", - подчеркнула по итогам саммита Меркель. Она заверила, что работа по разрешению миграционного кризиса на общеевропейском уровне продолжится.
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