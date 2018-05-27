Северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в ходе неанонсированной двухчасовой встречи в субботу, 26 мая, договорились о необходимости "регулярных" встреч. Они необходимы для оживления диалога и обмена мнениями, подчеркнули северокорейские СМИ, сообщая о встрече.
Следующая встреча "на высшем уровне" состоится уже 1 июня. Ким Чен Ын поблагодарил своего южнокорейского коллегу за помощь в организации саммита 12 июня в Сингапуре, на котором запланирована встреча между лидерами КНДР и США. Ким Чен Ын выразил свое "твердое намерение" принять участие в этих "исторических" переговорах.
В свою очередь президент Мун Чжэ Ин призвал Пхеньян и Вашингтон убрать с пути "недоразумения путем прямой коммуникации". Он настаивает на более интенсивной подготовке к саммиту 12 июня, дабы в его ходе положить конец "истории войн и конфронтации". По словам южнокорейского лидера, Ким Чен Ын готов к "полной денуклеаризации", хотя и опасается, не угрожает ли полный отказ от ядерного оружия существованию его режима.
Ранее президент США Дональд Трамп дал понять, что не исключает возможности срыва мероприятия, проведение которого руководство КНДР предложило в марте. Однако в ночь на 26 мая Трамп написал в Twitter об "очень продуктивных переговорах с Северной Кореей о возврате к проведению саммита".
27 апреля, во время межкорейской встречи на высшем уровне в пограничной деревне Пханмунджом лидеры двух Корей договорились о полном ядерном разоружении на Корейском полуострове, а также об официальном окончании состояния войны, в котором обе страны находятся с начала 1950-х годов.
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