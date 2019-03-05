Однако же всю центристскую партию можно отнести к проигравшим — они не досчитались одного места в составе парламента по сравнению с предыдущим созывом, получив 26 мандатов. Особенно это заметно на фоне победителей из Партии реформ, которые показали свой лучший результат в истории и увеличили число мандатов на 4, теперь их фракция насчитывает 34 депутата. Резкий скачок сделала Эстонская консервативная народная партия EKRE — сразу плюс 12 мест до 19 мандатов.

Всего в новом составе Рийгикогу осталось пять партий, из их числа выпала Свободная партия, провалившая выборы (всего 1,2% поддержки, в 2015 — 8,7%). Потеряли в весе и партия Исамаа и Социал-демократическая партия — минус 2 и минус 5 мест соответственно (12 и 10).

Новая партия "Ээсти 200" обидным для себя образом остановилась на пороге парламента, набрав 4,5% голосов. Впрочем, лидер партии Кристина Каллас заверила, что они останутся в политике. Возможность эта будет подкреплена и дотациями из госбюджета, так как "Ээсти 200" единственная среди тех, кто не вошел в парламент, набрала больше 2% голосов.

Возвращаясь же к русскоязычным депутатам, то на сегодня это центристы: Михаил Кылварт с более чем 17-ю тысячами голосов, Вадим Белобровцев, набравший 1984 голоса, Михаил Корб (1112), Владимир Свет (982) и Мария Юферева-Скуратовски (1008), а также Яна Тоом (6197 голосов), Михаил Стальнухин (2655), Мартин Репинский 976 голосов из Ида-Вирумаа и Владимир Архипов из Маарду (944 голоса).

Вновь попала в состав Рийгикогу и представительница партии Исамаа Виктория Ладынская-Кубитс, баллотировавшаяся в Ласнамяэ и получившая 1258 голосов. От социал-демократов депутатами стали Евгений Осиновский, набравший 2680 голосов в Ласнамяэ и Марина Кальюранд (5514 голосов в Харьюмаа и Рапламаа).

Если Яна Тоом предпочтет остаться в Европарламенте (скорее всего), то ее заменит также русскоязычный центрист Дмитрий Дмитриев. Он сам набрал в этот раз 944 голоса.

По состоянию на утро понедельника не вошли напрямую в состав парламента такие известные в русскоязычной среде политики и деятели, как центристы Виктор Васильев, Андрей Новиков, Андрей Коробейник, Владимир Вельман и Валерий Корб.

Еще одним негативным итогом нынешнего голосования можно считать падение поддержки центристской партии в Ида-Вирумаа, где она потеряла около 10% голосов по сравнению с 2015-м годом.

Однако в любом случае окончательный состав Рийгикогу еще будет меняться вследствие формирования правящей коалиции. Если в нее вместе с партией реформ войдут центристы, то и ротация в их рядах будет еще более заметной, поскольку тогда ряд вновь избранных депутатов уйдут в правительство, а на их место придут замещающие члены.

Если же центристам будет суждено вновь оказаться в оппозиции, то целый ряд муниципальных чиновников, получивших мандаты, скорее всего откажутся от них и останутся на своих постах в местных самоуправлениях. Тогда их так же заменят другие кандидаты.

Лидер Партии реформ Кая Каллас заявила, что существует два варианта правящей коалиции — вдвоем с центристами, или на троих с партией Исамаа и соцдемами, с которыми у реформистов, по ее словам, как будто больше общего, нежели с партией Юри Ратаса. Сотрудничество же с "бронзовыми призерами" из EKRE глава реформистов категорически исключила.

Обычно формирование правящей коалиции занимает порядка месяца, но сейчас расклады более четкие, и их не много, к тому же на носу очередная предвыборная кампания, на сей раз — в Европейский парламент. Так что вполне возможно, что уже к середине марта мы уже будем знать конфигурацию и состав нового правительства Эстонии.