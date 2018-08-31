"Подтверждена информация, что Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе в Донецке", - заявил журналистам депутат народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

Первый глава самопровозглашенной ДНР Александр Бородай также подтвердил Русской службе Би-би-си гибель Захарченко. По его словам, тяжелые ранения в результате взрыва получил министр доходов и сборов Александр Тимофеев, которого называли правой рукой лидера ДНР (позывной "Ташкент").

"Саша был харизматичным лидером, я по нему скорблю", - сказал Бородай. На вопрос, кто может теперь возглавить ДНР, он ответил: "Это очень сложный вопрос, который сейчас будет обсуждаться".

В ДНР квалифицировали взрыв как теракт. Въезд и выезд с ДНР временно приостановлен, сообщили Би-би-си осведомленные собеседники в Донецке.

"Задержано несколько человек"

Сначала о гибели 42-летнего лидера ДНР сообщали источники российских агентств. Подозреваемые в покушении на Захарченко задержаны, утверждал при этом собеседник Интерфакса в донецких силовых структурах.

"Задержано несколько человек, украинские диверсанты и связанные с ними лица, которые подозреваются в причастности в покушении на главу республики, - сказал источник. - Подозреваемых задержали в автомобиле".

"Глава ДНР скончался от тяжелого ранения в голову, - рассказал позже собеседник РИА Новости. -​​​ Данное ранение не совместимо с жизнью".

Взрыв в ресторане

Ранее стало известно, что в центре Донецка на бульваре имени Пушкина прогремел мощный взрыв.

Взрыв произошел в ресторане "Сепар". Он находится в нескольких сотнях метров от резиденции Захарченко. По данным Русской службы Би-би-си, ресторан принадлежал Захарченко.

После взрыва в здании ресторана начался пожар, сообщало Донецкое агентство новостей. Территория вокруг ресторана после взрыва была полностью оцеплена.

Реакция Москвы: "решили перейти к кровавой бойне"

Российский МИД высказал предположение, что покушение на лидера ДНР было организовано властями Украины.

"Есть все основания полагать, что за его убийством стоит киевский режим, который не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Вместо выполнения минских договоренностей киевская партия войны реализует террористический сценарий, усугубляя и без того сложную обстановку в регионе. Не выполнив обещания о мире, видимо, решили перейти к кровавой бойне", - сказала Захарова журналистам. По ее словам, мировое сообщество должно потребовать расследования покушения на лидера ДНР.

"Конечно, это сделали власти Украины, которые не хотят стабилизации на юго-востоке страны", - сказал глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

Реакция Киева: "следствие междоусобных войн"

Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила гибель Захарченко. Пресс-секретарь службы Елена Гитлянская при этом заявила о непричастности Киева к покушению на него.

"Это правда. СБУ считает это следствием междоусобных войн, которые давно ведутся между террористами, в том числе и с их российскими кураторами", - сказала Гитлянская изданию "Украинские новины".

Депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко написал у себя в "Фейсбуке", что Захарченко могли убить его товарищи, "не поделив какую-то сферу криминального бизнеса".

Руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов в эфире телеканала "112" также предположил, что Захарченко мог быть убит из-за внутренних конфликтов в ДНР. "Но мы не исключаем и попытки российских спецслужб также устранить довольно одиозную фигуру, которая - у нас есть информация - мешала россиянам", - добавил он.

Обстановка в ДНР: "школьное перемирие" не действует

В ноябре в ДНР и самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) должны пройти выборы лидеров. Захарченко заявлял о намерении баллотировать на второй срок.

Украинские власти обвиняют Россию в том, что именно она контролирует ДНР, оказывая ей военную, финансовую и политическую помощь. Россия, в свою очередь, называет вооруженное противостояние в Донбассе внутренним конфликтом на Украине и отрицает прямое участие в нем.

Западные страны ввели санкции против России и требуют оказывать влияние на ДНР с целью выполнения минских соглашений.

Обстановка на неконтролируемой Киевом территории Донецкой области в последние дни оставалась напряженной. Объявленное перед 1 сентября "школьное перемирие" нарушается. Украинские военные сообщают об обстрелах со стороны вооруженных формирований ДНР, в Донецке заявляют о том, что огонь ведут украинские военные.

Режим прекращения огня должен был начать действовать с 29 августа. В тот день наблюдательная миссия ОБСЕ зафиксировала свыше 70 нарушений.

Накануне своей гибели Захарченко объявил в ДНР трехдневный траур из-за смерти Иосифа Кобзона. Накануне вечером он возложил цветы к памятнику артисту в Донецке.

Кто погиб раньше

В феврале 2017 года погиб командир батальона "Сомали" Михаил Толстых (позывной "Гиви").

В октябре 2016 года в Донецке был взорван Арсен Павлов (позывной "Моторола").

Еще раньше были убиты полевые командиры Александр Беднов ("Бэтмен"), Евгений Ищенко ("Малыш"), Павле Дремов ("Батя") и Алексей Мозговой ("Призрак).

Во всех случаях представители ДНР обвиняли в организации покушений украинских диверсантов.

Кто такой Захарченко

Захарченко было 42 года, он родился в Донецке, учился в техникуме промышленной автоматики по специальности "горный электромеханик".

До вооруженного конфликта 2014 года он занимался бизнесом, связанным с угольной отраслью. В апреле 2014 года участвовал в штурме здания Донецкой областной администрации, затем стал "военным комендантом Донецка", позднее - замминистра внутренних дел самопровозглашенной республики.

В августе 2014 года он возглавил самопровозглашенную ДНР, сменив на этом посту Бородая. В ноябре того же года Захарченко выиграл выборы, получив, как было объявлено, 77,51% голосов избирателей.

В феврале 2015 года Захарченко и Игорь Плотницкий, который тогда был лидером ЛНР, подписали в Минске договор, который называют минскими соглашениями. Все стороны конфликта заявляют, что они не выполняются.

Как сообщалось, в 2014 году было совершено покушение, в результате которого он не пострадал, а в 2015 году он получил ранение во время боев за Деблатцево и долго ходил на костылях.

США и Евросоюз включили его в санкционный списки в 2014 году, после того как над территорией ДНР был сбит Boeing-777 "Малайзийских авиалиний". Украина в начале 2015 года объявила Захарченко в розыск по статье "Создание террористической группы или террористической организации".