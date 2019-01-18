Шарпланинская овчарка — собака очень крупная (достигает в холке 70 см) и очень выносливая (может спать на снегу). Эта пастушья порода, как правило, используется для охраны овечьих стад на горных выпасах от хищников, а также в качестве служебной и сторожевой собаки. Многие годы собак этой породы власти Югославии не разрешали вывозить за пределы государства.

Путин известен своей любовью к собакам. Многие годы рядом с ним была лабрадор Кони, подаренная Сергеем Шойгу еще в 2000 году. Сейчас у президента России — три собаки, все были подарены иностранными коллегами.

В 2010 году болгарский премьер Бойко Борисов во время визита Путина в Софию подарил ему щенка каракачанской собаки, которую также называют болгарской овчаркой. Он получил в результате интернет-голосования, организованного администрацией президента, кличку Баффи.

В 2012 году собаку породы акита-ину по кличке Юмэ (Мечта) российскому президенту подарил губернатор японской префектуры Акита. А в 2017 году президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил Путину щенка алабая по кличке Верный.

Общее количество животных, подаренных Путину за 18 лет его пребывания на посту президента, затем премьер-министра и снова президента, уже тянет на маленький зоопарк, напоминает Русская служба Би-би-си. В 2000 году губернатор Орловской области Егор Строев подарил Путину орловского рысака.

В 2001 году глава Башкирии Муртаза Рахимов тоже подарил президенту коня — гнедого жеребца ахалтекинской породы. А еще год спустя Путин получил в подарок от короля Иордании Абдаллы II сразу трех арабских скакунов — Ибн Маруфа, Хакима и Айзис. Еще одной лошадью президента стал подаренный президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым в 2005 году пони фалабелла по кличке Вадик.

В 2003 году мэр Москвы Юрий Лужков подарил Путину белую козу, которую президент назвал Сказкой. В 2008 году на день рождения главе государства подарили уссурийского тигренка. Первое время тигренок Маша, которой было два с половиной месяца, жила в Ново-Огарево, позже тигрица переехала в зоопарк в Геленджике. А в 2010 году лидер Туркмении подарил Путину двух редких азиатских гепардов — Алоуса и Генерала. Сейчас они живут в специальном центре для диких животных на Кавказе.